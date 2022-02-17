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    Фінляндія підвищила рівень боєготовності через ситуацію в Україні

    Бійці сил оборони країни переведені на новий рівень безпеки - Фінляндія підвищила рівень боєготовності через ситуацію в Україні
    Бійці сил оборони країни переведені на новий рівень безпеки
    фото з відкритих джерел

    Зміни передбачають посилення охорони та нагляду

    Фінляндія підвищила рівень боєготовності своїх військових. До такого кроку вдалися, зокрема, через загрозу вторгнення Росії в Україну. Про це інформують сили оборони Фінляндії.

    У Фінляндії відреагували на можливе вторгнення Москви в Україну. Там внесли зміни у режим готовності армії.

    «Рівень безпеки Збройних сил був підвищений до Bravo (B). Система рівнів безпеки призначена для захисту діяльності персоналу Сил оборони та людей, які діють в зоні дії Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

    Полковник Торсті Астрен пояснив, що це передбачає посилення охорони та нагляду. Військові також повинні звертати особливу увагу на те, що відбувається навколо.

    У Фінляндії наголосили, що Росія зосередила на кордоні з Україною війська, і загроза конфлікту виглядає ймовірнішою, ніж раніше.

    «Водночас на прилеглих територіях ситуація стабільна, і на країну не спрямовано військову загрозу», – додав Астрен.

    До слова, сили оборони Фінляндії оцінюють рівень безпеки за чотирирівневою системою з літерними кодами A-D. У цій системі A – це базовий рівень, а D – вищий рівень.

    Глава Міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто раніше заявив, що його країна не планує надавати військову допомогу Україні на тлі можливої агресії Росії. Мовляв, вона не є великим експортером зброї.

    Водночас міністр зазначив, що Фінляндія надає фінансову підтримку Україні, починаючи з 2014 року. Наразі уряд розглядає питання про те, яку допомогу можна виділити у цій ситуації.

    Як відомо, більшість фінів побоюються, що ситуація з Україною переросте у війну.

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    Теги: Росія міністр Фінляндія військові уряд
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    Фінляндія підвищила рівень боєготовності через ситуацію в Україні