Путін знову пригрозив Україні через Tomahawk

Путін: Відповідь буде серйозною

Російський диктатор Володимир Путін назвав «спробою ескалації» розмови про можливість поставок ракет Tomahawk Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін додав, що «відповідь у разі нанесення ударів Tomahawk по території Росії буде серйозною, якщо не сказати приголомшливою».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським натякнув, що наразі не планує передавати Києву крилаті ракети Tomahawk. Водночас питання постачання цієї зброї остаточно не закрите.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс на запитання, чи зможе Україна отримати ракети Tomahawk, відповів, що глава Білого дому «безумовно, почув цей запит» від українців.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження об'єктів на території РФ.