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    У світі

    Франція допускає третю хвилю пандемії Covid-19 після свят

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    <p>Лікарі та вчені у Франції вже побоюються відновлення епідемії&nbsp;Covid-19 у січні, лютому або березні</p> - Франція допускає третю хвилю пандемії Covid-19 після свят

    Лікарі та вчені у Франції вже побоюються відновлення епідемії Covid-19 у січні, лютому або березні

    Фото з відкритих джерел

    В уряді країни відзначають, що третя хвиля вже почалася у США і деяких азійських країнах

    Лікарі та вчені побоюються третьої хвилі коронавірусу у Франції. Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє Le Parisien.

    «Існує ризик третьої хвилі, яка вже трапилася у Сполучених Штатах і деяких країнах Азії. Цей ризик існує, і я думаю, що французи повністю його інтегрували», – пояснює Габріель Атталь. Він також додав, що «вірус чинить опір».

    Франція «все ще далека від поставленої урядом мети щодо зниження рівня зараження Covid-19 нижче порога у 5000» людей на день, попередив голова генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Жером Саломон, заявивши, що цієї мети буде важко досягти.

    Він зазначив, що медики, як і раніше, стикаються з ризиком відновлення епідемії – протягом декількох днів рівень зараження більше не знижується.

    Лікарі та вчені у Франції вже побоюються відновлення епідемії Covid-19 у січні, лютому або березні.

    «Це може статися в будь-який момент, якщо ми занадто сильно розслабимося», – резюмує Саймон Кошемез, епідеміолог з Інституту Пастера, чиї розрахунки визначають вибір уряду.

    Медики вважають, що найбільш ризикований момент, який може вплинути на показники захворюваності – зустрічі сімей і друзів з нагоди свят.

    Завідувач відділення невідкладної допомоги паризької лікарні Жоржа-Помпіду, професор Філіп Жувен вважає, що для всіх було б корисно «пройти обстеження перед святами, зменшити соціальну взаємодію за тиждень до цього і відпочити».

    Нагадаємо, що Франція представила план масової вакцинації населення від коронавірусу.

    Теги: США Франція карантин вірус коронавірус
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