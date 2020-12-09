Франція допускає третю хвилю пандемії Covid-19 після свят

Лікарі та вчені у Франції вже побоюються відновлення епідемії Covid-19 у січні, лютому або березні

В уряді країни відзначають, що третя хвиля вже почалася у США і деяких азійських країнах

Лікарі та вчені побоюються третьої хвилі коронавірусу у Франції. Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє Le Parisien.

«Існує ризик третьої хвилі, яка вже трапилася у Сполучених Штатах і деяких країнах Азії. Цей ризик існує, і я думаю, що французи повністю його інтегрували», – пояснює Габріель Атталь. Він також додав, що «вірус чинить опір».

Франція «все ще далека від поставленої урядом мети щодо зниження рівня зараження Covid-19 нижче порога у 5000» людей на день, попередив голова генеральної дирекції міністерства охорони здоров'я Жером Саломон, заявивши, що цієї мети буде важко досягти.

Він зазначив, що медики, як і раніше, стикаються з ризиком відновлення епідемії – протягом декількох днів рівень зараження більше не знижується.

Лікарі та вчені у Франції вже побоюються відновлення епідемії Covid-19 у січні, лютому або березні.

«Це може статися в будь-який момент, якщо ми занадто сильно розслабимося», – резюмує Саймон Кошемез, епідеміолог з Інституту Пастера, чиї розрахунки визначають вибір уряду.

Медики вважають, що найбільш ризикований момент, який може вплинути на показники захворюваності – зустрічі сімей і друзів з нагоди свят.

Завідувач відділення невідкладної допомоги паризької лікарні Жоржа-Помпіду, професор Філіп Жувен вважає, що для всіх було б корисно «пройти обстеження перед святами, зменшити соціальну взаємодію за тиждень до цього і відпочити».

Нагадаємо, що Франція представила план масової вакцинації населення від коронавірусу.