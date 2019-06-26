Франція почала закривати школи через спеку



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У четвер, 27 червня, зачинять школи у районах Валь-де-Марн та Сена і Марна поблизу столиц

Через нестачу кондиціонерів зачинено півсотні шкіл в регіоні Ессон на південь від Парижа

Франція закриває десятки шкіл через спеку на тлі очікувань підвищення температури у деяких регіонах в четвер вище 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє BFM TV.

Через нестачу кондиціонерів зачинено півсотні шкіл в регіоні Ессон на південь від Парижа.

Також у четвер зачинять школи у районах Валь-де-Марн та Сена і Марна поблизу столиці.

З середи на дороги Парижа та Ліона допускають тільки найменш забруднюючі транспортні засоби. Паризьким водіям також пропонують безкоштовні місця для паркування, щоб заохотити їх використовувати громадський транспорт.

Днями влада паризького регіону оприлюднила сигнал про інтенсивну спеку підняла до «помаранчевого» рівень тривоги. Він передує найвищому.

Метеорологи стверджують, що спека викликана гарячими вітрами, що надходять з пустелі Сахара.

Торік екстремальна спека спричинила найсерйознішу за 40 років овочеву кризу в ЄС.