Франція приєдналася до п'яти країн НАТО у проекті з стратегічних авіаперевезень



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Учасники Ініціативи будуть використовувати літаки Airbus A330 MRTT починаючи з 2020 року

Учасники стратегічних авіаперевезень матимуть можливість дозаправки в повітрі та медичної евакуації, що дозволить їм проводити більш гнучкі повітряні операції

Франція приєдналася до Листа про наміри щодо створення багатоцільового флоту «повітряних танкерів» та транспортних літаків, так званої, ініціативи MRTT-C (Multi Role Tanker and Transport Capability), що має значно розширити спроможності НАТО та європейських країн у здійсненні стратегічних авіаційних перевезень.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

«Ініціатива MRTT-C забезпечить учасників можливостями стратегічних авіаперевезень, дозаправки в повітрі та медичної евакуації, що дозволить їм проводити більш гнучкі повітряні операції. Учасники будуть використовувати літаки Airbus A330 MRTT починаючи з 2020 року. Усього буде замовлено вісім таких літаків, які протягом наступних років використовуватимуться країнами-учасницями», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма MRTT-C є ініціативою Європейського оборонного агентства, хоча всі літаки належать НАТО та замовлені Агентством НАТО з підтримки та замовлень (NSPA). Літаки матимуть постійну дислокацію на авіабазах у Ейндховен і Кельн, їх призначення включатиме також готовність до медичної евакуації за принципом 24/7.