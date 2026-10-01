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Одна з країн Європи скорочує центри для біженців: що зміниться для українців

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Одна з країн Європи скорочує центри для біженців: що зміниться для українців
У Фінляндії скорочують мережу центрів прийому на тлі зменшення кількості людей, які ними користуються
фото: з відкритих джерел

Мережу центрів прийому скоротять приблизно вдвічі, а частину українців можуть переселити до інших населених пунктів

Міграційна служба Фінляндії до кінця лютого 2027 року закриє ще вісім центрів прийому. Цього року вже припинили роботу вісім таких закладів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на фінське суспільне мовлення Yle.

Чому скорочують кількість центрів

Рішення пов'язане зі зменшенням кількості людей у системі прийому. Зокрема, поменшало шукачів притулку, а кількість людей, які приїжджають до Фінляндії з України через війну, не зростає.

Крім того, частина людей, які раніше проживали в центрах прийому, вже зареєструвалася як мешканці муніципалітетів і переїхала до іншого житла.

Після запланованого закриття кількість центрів прийому скоротиться приблизно вдвічі.

Що буде з українцями

Зміни стосуються і людей, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Із вересня послуги системи прийому для тих, хто отримав дозвіл на проживання та може зареєструватися мешканцем муніципалітету, припиняються через три місяці.

Якщо центр, у якому проживає людина, закривається, її можуть переселити до іншого доступного центру. Водночас людина може самостійно переїхати до муніципалітету або приватного житла.

Під час переселення міграційна служба враховуватиме побажання мешканців, зокрема їхні зв'язки з конкретним населеним пунктом через роботу або навчання. Водночас виконати такі побажання вдається не завжди.

Нагадаємо, близько 40 тис. українців уже залишили Фінляндію з приблизно 90 тис. тих, хто прибув до країни від початку повномасштабної війни. Серед причин, через які українці переїжджають до інших країн ЄС або повертаються в Україну, називали труднощі з працевлаштуванням, мовний і культурний бар'єри.

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Теги: Європа біженці

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