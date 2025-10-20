Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 

Востаннє подібний інцидент у Луврі стався понад 25 років тому

У неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Про це повідомило Міністерство культури країни, пише «Главком».

За попередніми оцінками, зловмисники діяли швидко та професійно, встигнувши винести дорогоцінності за кілька хвилин. З-поміж викрадених експонатів – тіари, сережки, намиста та брошки, що колись належали королівським особам. Зокрема, це:

тіара з парюри королеви Марія‑Амелія та королеви Гортензія;

намисто зі сапфірової парюри тієї ж Марії‑Амелії та Гортензії;

сережки з пари сапфірової парюри Марії‑Амелії та Гортензії;

смарагдове намисто з парюри Марія‑Луїза;

пара смарагдових сережок з тієї ж парюри Марії‑Луїзи;

брошка під назвою «брошка‑реликварій» (reliquary brooch);

тіара імператриці Євгенія де Монтіньо (Empress Eugénie) та великий бант‑брошка тієї ж імператриці;

Ці коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі.

За даними французьких ЗМІ, злочинці проникли до музею, скориставшись вантажною платформою для доступу до вікон першого поверху. Вони розбили скло, дістались до вітрин із коштовностями та зникли до прибуття охорони. Пограбування тривало всього кілька хвилин, що свідчить про ретельну підготовку та високий рівень організації.

Французька влада негайно розпочала розслідування. За словами міністра культури Франції, викрадені об’єкти мають «безцінне значення» для історії країни, і їх неможливо оцінити лише з матеріального погляду. Лувр був тимчасово зачинений для відвідувачів, а на місці злочину працювали криміналісти.

Очевидно, що злочин був націлений не на перепродаж коштовностей на відкритому ринку, а, ймовірно, на замовлення. Експерти попереджають: викрадені ювелірні вироби можуть бути розібрані на окремі дорогоцінні камені, що значно ускладнить їхнє повернення.

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що усі викрадені роботи будуть повернуті, а тих, хто скоїли крадіжку – обов'язково притягнуть до відповідальності.

Також повідомлялося, що пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».