Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
Слідчі працюють біля музею Лувр після повідомлення про пограбування
фото: Reuters

Востаннє подібний інцидент у Луврі стався понад 25 років тому

У неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Про це повідомило Міністерство культури країни, пише «Главком».

За попередніми оцінками, зловмисники діяли швидко та професійно, встигнувши винести дорогоцінності за кілька хвилин. З-поміж викрадених експонатів – тіари, сережки, намиста та брошки, що колись належали королівським особам. Зокрема, це:

  • тіара з парюри королеви Марія‑Амелія та королеви Гортензія; 
  • намисто зі сапфірової парюри тієї ж Марії‑Амелії та Гортензії;
  • сережки з пари сапфірової парюри Марії‑Амелії та Гортензії; 
  • смарагдове намисто з парюри Марія‑Луїза; 
  • пара смарагдових сережок з тієї ж парюри Марії‑Луїзи;
  • брошка під назвою «брошка‑реликварій» (reliquary brooch); 
  • тіара імператриці Євгенія де Монтіньо (Empress Eugénie) та великий бант‑брошка тієї ж імператриці; 

Ці коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі.

За даними французьких ЗМІ, злочинці проникли до музею, скориставшись вантажною платформою для доступу до вікон першого поверху. Вони розбили скло, дістались до вітрин із коштовностями та зникли до прибуття охорони. Пограбування тривало всього кілька хвилин, що свідчить про ретельну підготовку та високий рівень організації.

Французька влада негайно розпочала розслідування. За словами міністра культури Франції, викрадені об’єкти мають «безцінне значення» для історії країни, і їх неможливо оцінити лише з матеріального погляду. Лувр був тимчасово зачинений для відвідувачів, а на місці злочину працювали криміналісти.

Очевидно, що злочин був націлений не на перепродаж коштовностей на відкритому ринку, а, ймовірно, на замовлення. Експерти попереджають: викрадені ювелірні вироби можуть бути розібрані на окремі дорогоцінні камені, що значно ускладнить їхнє повернення.

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що усі викрадені роботи будуть повернуті, а тих, хто скоїли крадіжку – обов'язково притягнуть до відповідальності.

Також повідомлялося, що пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».

Теги: пограбування розслідування Франція музей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Парижі пограбували Лувр
Макрон відреагував на пограбування Лувру
Вчора, 23:41
Пантелеєв виконує обов’язки першого заступника голови КМДА з 14 жовтня 2025 року
Кличко поклав виконання обов’язків звільненого Поворозника на Пантелеєва
14 жовтня, 17:38
Найбільш популярними країнами для покупки житла серед росіян стали Кіпр, Франція, Іспанія, Словенія та Португалія
Росіяни активно скуповують житло в Європі: попит зріс до довоєнного рівня
10 жовтня, 01:23
Підозрюваний Олександр Хілик перед засіданням Апеляційного райсуду. Київ, 8 жовтня 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: розгляд апеляції на арешт Хілика перенесено
8 жовтня, 14:18
Обвинувачені у вбивстві чотирирічного сина
Взяв печиво без дозволу. Батьки побили до смерті чотирирічного сина на Дніпропетровщині
2 жовтня, 14:59
Нкосінаті Еммануель Мтетва був відряджений до посольства Франції в лютому 2024 року
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
30 вересня, 16:38
Франція використовує модернізовані ATL2 попри їхній вік
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
30 вересня, 12:08
Перед Трампом зламався ескалатор
Трамп та зламаний ескалатор: секретна служба США почала розслідування
24 вересня, 16:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Соціум

Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи
Макрон відреагував на пограбування Лувру
Макрон відреагував на пограбування Лувру
Відео пограбування Лувру з'явилося у мережі: що придумали злодії
Відео пограбування Лувру з'явилося у мережі: що придумали злодії
Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці
Байден із шрамом на лобі вперше за довгий час з'явився на публіці
У Росії заступник губернатора однієї з областей відлупцював у ресторані бізнесмена
У Росії заступник губернатора однієї з областей відлупцював у ресторані бізнесмена

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua