США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди

Торгівля, інвестиції та цифрові послуги стали ключовими напрямами нових домовленостей між США та Таїландом, Малайзією, В’єтнамом і Камбоджею

Під час саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі президент США Дональд Трамп підписав торговельні угоди з чотирма країнами Південно-Східної Азії, спрямовані на скорочення торговельних дисбалансів та зменшення залежності США від Китаю, який посилює експортні обмеження на рідкісноземельні мінерали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Угоди передбачають усунення торговельних бар’єрів та забезпечення преференційного доступу американських товарів на ринки Таїланду, Малайзії, В’єтнаму та Камбоджі. Крім того, країни взяли на себе зобов’язання щодо цифрової торгівлі, послуг, інвестицій, охорони довкілля та захисту трудових прав.

США збережуть тарифи на рівні 19% для більшості товарів з усіх країн, проте для окремих категорій передбачено нульову ставку. В’єтнам погодив тариф у 20% на експорт до США, а також пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів після торішнього торговельного профіциту в 123 млрд доларів. Китай погодився прискорити видачу ліцензій на експорт рідкісноземельних металів для компаній з ЄС .

Малайзія погодилася не вводити заборони та квоти на експорт до США критичних мінералів і рідкісноземельних копалин, хоча у заяві не уточнюється, чи це стосуватиметься сирої або ж обробленої сировини. Як пише видання, країна, яка володіє близько 16,1 мільйона тонн родовищ рідкісноземельних копалин, раніше обмежувала експорт сирої сировини, щоб зберегти ресурси та розвивати власну переробну промисловість.

Чотири країни Південно-Східної Азії пообіцяли усунути торговельні бар’єри та забезпечити преференційний доступ американських товарів, а також взяли зобов’язання щодо цифрової торгівлі, послуг, інвестицій, захисту трудових прав та охорони довкілля.

Окрім того, Таїланд, Малайзія та Вʼєтнам погодилися визнавати транспортні засоби, побудовані за стандартами США. Малайзія також спростила вимоги до американських продуктів, таких як косметика та фармацевтика, і забезпечила звільнення від тарифів на аерокосмічне обладнання, фармацевтичну продукцію та товари, як-от пальмова олія, какао та каучук.

Своєю чергою, Таїланд пообіцяв усунути тарифи на майже 99% товарів, послабити обмеження для іноземних інвестицій у телекомунікаційній сфері та закупити сільгосппродукцію на 2,6 млрд дол. на рік, таку як кормова кукурудза та соєве борошно. Також у заяві йшлося про закупівлю 80 літаків на суму понад 18,8 мільярда доларів та енергетичних ресурсів, зокрема скрапленого газу і сирої нафти, загальною вартістю близько 5,4 мільярда доларів на рік.

