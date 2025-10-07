«Ви мені сильно винні». Трамп звернувся до молоді у TikTok

Трамп: Я врятував TikTok

Президент США Дональд Трамп звернувся до молоді, заявивши, що вони «винні йому» за те, що він «урятував» TikTok. Платформа залишалася доступною ще рік після того, як у січні було ухвалено закон про її заборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Трампа у TikTok.

Трамп знову повернувся до TikTok і записав відеозвернення до молоді.

«Усім молодим людям у TikTok – я врятував TikTok, тому ви мені сильно винні. Зараз ви бачите мене в Овальному офісі. Одного разу один із вас буде сидіти за цим столом і ви також будете виконувати прекрасну роботу», – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким офіційно схвалив продаж американських активів соціальної мережі TikTok консорціуму, що складається з інвесторів зі США. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що вартість бізнесу в рамках цієї угоди була оцінена у $14 млрд.