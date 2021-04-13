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    Гагарін «з'явився» на найвищому хмарочосі світу в Дубаї: відео

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    Портрет Юрія Гагаріна з'явився на найвищій вежі світу в Дубаї - Гагарін «з'явився» на найвищому хмарочосі світу в Дубаї: відео
    Портрет Юрія Гагаріна з'явився на найвищій вежі світу в Дубаї
    Фото: russianemirates

    Портрет засвітили на три хвилини

    Портрет першої людини у космосі Юрія Гагаріна засвітили на фасаді найвищої будівлі у світі Бурдж-Халіфи в Дубаї. Відео опубліковано в соцмережі Twitter.

    Така подія була приурочена Всесвітньому дню космонавтики і 60-ї річниці його космічного польоту.

    Портрет засвітили на три хвилини.

    Бурдж-Халіфа був відкритий у 2010 році. Його висота 828 метрів. Це найвища будівля з найбільшою кількістю поверхів у світі. Він має 163 поверхи.

    Нагадаємо, 12 квітня відзначали День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.

    Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.

    Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначають з 1997 року.

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    Теги: політ космос Twitter
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