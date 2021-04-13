Гагарін «з'явився» на найвищому хмарочосі світу в Дубаї: відео
Портрет засвітили на три хвилини
Портрет першої людини у космосі Юрія Гагаріна засвітили на фасаді найвищої будівлі у світі Бурдж-Халіфи в Дубаї. Відео опубліковано в соцмережі Twitter.
Така подія була приурочена Всесвітньому дню космонавтики і 60-ї річниці його космічного польоту.
Портрет засвітили на три хвилини.
Бурдж-Халіфа був відкритий у 2010 році. Його висота 828 метрів. Це найвища будівля з найбільшою кількістю поверхів у світі. Він має 163 поверхи.
#Gagarin and @BurjKhalifa pic.twitter.com/seAjIV28xY— Anderssson (@Anderssson8) April 12, 2021
Stunning projection of Yuri Gagarin on world’s tallest building @BurjKhalifa tonight to commemorate first human spaceflight #CosmonauticsDay #Dubai @uaegov pic.twitter.com/yE1WaIkyay— Sarwat Nasir (@SarwatNasir) April 12, 2021
Нагадаємо, 12 квітня відзначали День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.
Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.
Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначають з 1997 року.
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