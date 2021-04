Гагарін «з'явився» на найвищому хмарочосі світу в Дубаї: відео

Портрет першої людини у космосі Юрія Гагаріна засвітили на фасаді найвищої будівлі у світі Бурдж-Халіфи в Дубаї. Відео опубліковано в соцмережі Twitter.

Така подія була приурочена Всесвітньому дню космонавтики і 60-ї річниці його космічного польоту.

Портрет засвітили на три хвилини.

Бурдж-Халіфа був відкритий у 2010 році. Його висота 828 метрів. Це найвища будівля з найбільшою кількістю поверхів у світі. Він має 163 поверхи.

Stunning projection of Yuri Gagarin on world’s tallest building @BurjKhalifa tonight to commemorate first human spaceflight #CosmonauticsDay #Dubai @uaegov pic.twitter.com/yE1WaIkyay