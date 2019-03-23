Генсек ООН закликав викорінити релігійну і расову дискримінацію
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Гутерріш відвідав Ісламський культурний центр в Нью-Йорку
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав мечеть в Нью-Йорку, щоб піднести молитву за загиблих під час масового вбивства в Новій Зеландії минулого тижня. Він закликав до міжнародної співпраці для викорінення релігійної і расової дискримінації.
Гутерріш відвідав Ісламський культурний центр в Нью-Йорку і виступив під час молитовної служби в п'ятницю, на якій були присутні близько 50 осіб.
Гутерріш сказав: «У всьому світі ми спостерігаємо зростання анти-мусульманської ненависті, анти-семітизму, ксенофобських висловлювань та нетерпимості». Він сказав, що багато разів попереджав про виникнення такої небезпеки.
Глава ООН закликав до об'єднання проти анти-мусульманської ненависті і всіх форм нетерпимості.
Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.
Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.
В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.
У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.
Джерело: NHK