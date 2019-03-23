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    У світі

    Генсек ООН закликав викорінити релігійну і расову дискримінацію

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    Генсек ООН закликав викорінити релігійну і расову дискримінацію

    Гутерріш відвідав Ісламський культурний центр в Нью-Йорку

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав мечеть в Нью-Йорку, щоб піднести молитву за загиблих під час масового вбивства в Новій Зеландії минулого тижня. Він закликав до міжнародної співпраці для викорінення релігійної і расової дискримінації.

    Гутерріш відвідав Ісламський культурний центр в Нью-Йорку і виступив під час молитовної служби в п'ятницю, на якій були присутні близько 50 осіб.

    Гутерріш сказав: «У всьому світі ми спостерігаємо зростання анти-мусульманської ненависті, анти-семітизму, ксенофобських висловлювань та нетерпимості». Він сказав, що багато разів попереджав про виникнення такої небезпеки.

    Глава ООН закликав до об'єднання проти анти-мусульманської ненависті і всіх форм нетерпимості.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    У Новій Зеландії провели загальнонаціональну молитву, вона відбулася 22 березня о 13:30 за місцевим часом.

    Джерело: NHK

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