Трамп назавжди закрив блог на своєму сайті

Комунікаційна платформа експрезидента США Дональда Трампа - From the Desk of Donald J Trump - була назавжди закрита. Про це повідомляє BBС з посиланням на старшого помічника Трампа Джейсона Міллера.

Міллер повідомив, що сайт припинив свою роботу назавжди і видалений з мережі.

«Це було лише допоміжним засобом для більш широких зусиль, які вживаються нами», - сказав він.

Пізніше Джейсон Міллер підтвердив в Twitter, що зникнення блогу може бути пов'язано з переходом Дональда Трамп на іншу платформу.

«Так, дійсно, це так. Слідкуйте за оновленнями!», - написав помічник.

На веб-сайті, який часто називали блогом, був постійно оновлюваний канал з різними повідомленнями Трампа, і відвідувачі могли «лайкнути« повідомлення і поділитися ним в Facebook і Twitter.

Посилання на веб-сайт тепер направляє відвідувачів на сторінку, що спонукає їх підписатися на повідомлення від Трампа.

На початку травня Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називався From the Desk of Donald J. Trump (З робочого столу Дональда Трампа).

Платформа була для Трампа способом публікувати власний контент, включаючи пресрелізи та відео – після того, як йому закрили доступ у соцмережі.

Акаунти, які розповсюджують заяви Трампа з його нового сайту – блокували.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.