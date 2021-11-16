Глава МЗС Молдови поїхав на зустріч із прислужниками Путіна

Молдавський міністр зустрінеться з Лавровим та Козаком

Міністр закордонних справ та євроінтеграції (МЗСЄ) Республіки Молдова Ніку Попеску поїхав до Москви, де зустрінеться із главою російського МЗС Сергієм Лавровим та заступником адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Про це інформує «Главком» з посиланням на зовнішньополітичне відомство Молдови.

У МЗСЄ повідомили, що Ніку Попеску у Москві зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком та головою комітету з міжнародних справ Ради Федерації Григорієм Карасіним.

Також Попеску як співголова Спільної міжурядової комісії торговельно-економічного співробітництва зустрінеться зі співголовою комісії, міністром сільського господарства РФ Дмитром Патрушевим.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Попеску та Лавров обговорять питання двостороннього співробітництва та питання регіональної політики, які становлять спільний інтерес.

У середу, 17 листопада, Попеску разом із Лавровим проведуть пресконференцію.

Як повідомляв «Главком», Молдова та Росія домовилися про продовження постачання газу. Також Молдова ініціює підписання двосторонньої угоди з РФ про співпрацю в енергетичній сфері.

Віцепрем’єр-міністр Молдови з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину розповів, що засідання міжурядової молдово-російської комісії з цього приводу заплановане на листопад.

До слова, молдовський канал осоромився: шантаж Росії кращий за газову допомогу України.