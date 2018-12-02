Глава Пентагону: Путін погано вчиться на своїх помилках



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Меттіс заявив, що не довіряє вищому російському керівництву

Міністр оборони США заявив, що Росія намагалася вплинути на проміжні вибори у США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що Росія намагалася вплинути на проміжні вибори до Конгресу, а відносини між країнами погіршилися за останні два роки.

З такими твердженнями очільник американського оборонного відомства виступив у суботу в штаті Каліфорнія, – повідомляє Reuters.

«Путін погано вчиться на своїх помилках. Те, що він не визнає їх, створює ворожість до його народу. Ми бачимо, що Путін порушує міжнародні угоди. Ми маємо справу з людиною, якій не можна довіряти», – заявив міністр оборони США.

Меттісу було поставлено питання про те, чи погіршилися з тих пір, як він зайняв свій пост у січні 2017 року відносини між Вашингтоном та Москвою.

«Немає сумнівів, відносини погіршилися», – відповів міністр. За його твердженням, із боку Росії у жовтні мала місце спроба «знову втрутитися у вибори». «Ми бачимо, що тривають подібні дії», – додав він.

«Я не знаю, чи зросла загроза», – додав очільник американського оборонного відомства. За його версією, йдеться про «триваючі дії із метою спробувати підірвати демократичні процеси, які необхідно захистити». На питання про те, чи планує Вашингтон «перейти у наступ» щодо РФ і Китаю в кіберпросторі, Меттіс відповів: «Ми зробимо все необхідне, щоб захиститися».

За твердженням глави Пентагону, «Росія робить заяви, що вводять в оману», проте її »справи говорять самі за себе». «І це погіршило відносини», – вважає Меттіс. Він також сказав, що не довіряє вищому російському керівництву.

Джерело: zik.ua