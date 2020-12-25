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    У світі

    Головний стадіон, який приймав Олімпіаду-1980, знесли (фото)

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    Від спорткомплексу&nbsp;&laquo;Олімпійський&raquo; залишились руїни - Головний стадіон, який приймав Олімпіаду-1980, знесли (фото)
    Від спорткомплексу «Олімпійський» залишились руїни
    Фото: Telegram-канал «Москва. Новости»

    Розпочалася капітальна реконструкція спорткомплексу «Олімпійський» в Москві

    Будівля спорткомплексу «Олімпійський» в Москві, побудованого для проведення Олімпіади-1980, повністю знесли. Фото робіт з реконструкції опублікував Telegram-канал «Москва. Новости», повідомляють російські ЗМІ.

    На світлині видно, що від колишньої споруди залишився лише фрагмент фасаду і дві колони, які, судячи з усього, також будуть знесені.

    У липні вибухами почали зносити внутрішні конструкції спорткомплексу. Пізніше робочі знесли частину фасаду спорткомплексу, хоча спочатку планувалося, що він буде збережений.

    Після ремонту «Олімпійський» залишиться спортивним об'єктом. Російська влада розраховує, що тут будуть проходити змагання світового рівня. Планується, що він стане однією з найпопулярніших майданчиків для проведення концертів та значно розширить свої функціональні можливості.

    Проєкт реконструкції спорткомплексу передбачає розміщення в ньому басейну, створення зони водних розваг і пляжних видів спорту з можливістю організації змагань, а також будівництво 30-метрового дайвінг-центру.

    Побудований до Олімпіади 1980 року «Олімпійський» був закритий на капітальну реконструкцію 1 січня 2019 року. Вона триватиме три роки.

    До слова, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Олімпійські ігри в Токіо відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

    Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Теги: Росія Олімпійські ігри (Олімпіада) реконструкція стадіон
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