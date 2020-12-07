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    У світі

    Греція продовжила жорсткий карантин до 7 січня

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    У країні до 7 січня будуть закриті школи, ресторани, бари, корти та гірськолижні курорти - Греція продовжила жорсткий карантин до 7 січня
    У країні до 7 січня будуть закриті школи, ресторани, бари, корти та гірськолижні курорти
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження включають нічну комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур

    Уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 січня. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

    За словами офіційного представника уряду Греції Стеліоса Петсаса, у країні до 7 січня будуть закриті школи, ресторани, бари, корти та гірськолижні курорти.

    При цьому він анонсував нові заходи щодо церков, перукарень і роздрібних магазинів. Про них стане відомо цього тижня.

    Нагадаємо, з 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

    До слова, Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    Крім того, влада Греції обіцяє безкоштовну вакцинацію від Covid-19.

    Теги: Греція карантин уряд влада коронавірус
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