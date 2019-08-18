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    У світі

    Грузія висловила протест Росії через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією

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    МЗС Грузії - Грузія висловила протест Росії через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
    МЗС Грузії

    Провокації й інциденти, що почастішали на окупаційній лінії, ще більше загострюють безпекову ситуацію

    Міністерство закордонних справ Грузії висловило рішучий протест Росії у зв’язку із затриманням співробітниками Комітету державної безпеки грузинського сепаратистського регіону Південної Осетії і російськими прикордонниками восьми жителів грузинських сіл, прилеглих до адміністративного кордону між Грузією і Південною Осетією.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС Грузії.

    Адміністрація регіону Шида Картлі повідомляє, що сімох грузинських громадян затримали 17 серпня, коли вони піднялися на гору для здійснення молитви в місцевій церкві. Ще одного – затримали у цій же місцевості 18 серпня.

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    «Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з викраденням окупаційними силами в Шида Картлі місцевих жителів поблизу окупаційної лінії», – заявив речник Міністерства закордонних справ Грузії Володимир Константініді.

    За його словами, «провокації й інциденти, що почастішали на окупаційній лінії, ще більше загострюють безпекову ситуацію». Крім того, як зауважили у міністерстві, «продовження окупаційними силами практики викрадення і незаконних затримань громадян Грузії є явною спробою дестабілізувати ситуацію».

    Як повідомлялося, однією із загроз безпеці в Чорноморському регіоні є російський GPS-спуфінг.

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