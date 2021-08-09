Грузія повертається до карантинних обмежень

У Грузії повертають вимогу носіння масок на вулиці

Правила стосуються всіх громадян, в тому числі тих, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу

Грузія з вівторка, 10 серпня, повертає обов'язкову вимогу носіння захисної маски на відкритому повітрі, де збирається більше п'ятьох осіб. Про це повідомляє Грузія Online.

Причиною такого рішення стало погіршення епідемічної ситуації. Також посилюється контроль за проведенням весіль, поминок, та інших подібних мсових заходів.

Зобов'язання носити маску відмінили з 22 червня, хоча обмеження в закритому приміщенні залишалося чинним.

За словами керівника оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгія Гібрадзе, правила стосуються всіх громадян, в тому числі тих, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Штраф за порушення правил носіння маски складе 20 ларі (близько 6 доларів), за повторну появу в громадських місцях без маски сума штрафу подвоюється.

За даними Національного центру з контролю захворювань Грузії, станом на 9 серпня в країні було зроблено 641 242 щеплення від коронавірусу. Одну дозу вакцини отримали 431 894 особи, в той час як повний курс вакцинації (дві дози) пройшли 197 118 осіб (5,3% населення).

4 серпня голова тбіліської інфекційної лікарні Тенгіз Церцвадзе заявив, що в системі охорони здоров'я Грузії може статися колапс через різке збільшення потоку пацієнтів з Covid-19. Він зазначив, що в країні активно поширюється індійський штам коронавірусу, на це вказують високі показники смертності. За останню добу померли 34 пацієнти.

До слова, влада Ізраїлю внесла корективи до сертифікації країн за рівнем небезпеки зараження коронавірусом. Зелених країн більше не залишилося.