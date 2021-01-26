Гуманітарний бюджет ЄС: Україні, Західним Балканам та Кавказу виділять €28 млн

Глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршуються через наслідки пандемії коронавірусу

Європейський Союз затвердив гуманітарний бюджет у розмірі €1,4 млрд.

Із цих грошей €28 млн будуть спрямовані на фінансування проектів щодо подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу та зміною клімату в Україні, на Західних Балканах та на Кавказі.

Таку інформацію поширила Європейська комісія у вівторок у Брюсселі, пише Інтерфакс.

«Оскільки глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршуються через наслідки пандемії коронавірусу і наслідки зміни клімату, Єврокомісія затвердила свій первинний річний гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі €1,4 млрд. Це збільшення на понад 60% порівняно з первинним гуманітарним бюджетом у розмірі €900 млн, який був прийнятий минулого року», – йдеться в повідомлені.

Також, €505 млн буде виділено для підтримки потерпілих від тривалої кризи басейну озера Чад в Африці (Нігерія, Нігер, Камерун, Чад), постраждалих від продовольчої і харчової кризи, що посилюється інцидентами у сфері безпеки і конфліктами в громадах у Сахелі (Буркіна-Фасо, Малі, Мавританія та Нігер) і переміщеним унаслідок збройних конфліктів у Південному Судані, Центральноафриканській Республіці та Африканському Розі (Сомалі та Ефіопія).

На потреби Близького Сходу і Туреччини виділено €385 млн гуманітарного фінансування ЄС, аби допомогти потерпілим від сирійської регіональної кризи, а також надзвичайно важкої ситуації в Ємені. €180 млн буде спрямовано на надання допомоги найуразливішим верствам населення в Азії та Латинській Америці (Венесуела і Колумбія).

«Європейський Союз також продовжить надавати допомогу азіатським країнам, таким як Афганістан, де конфлікт був кваліфікований як один із найбільш смертоносних конфліктів у світі, і Бангладеш, де нині перебуває майже мільйон біженців рогінджа з М'янми», – йдеться в повідомленні.

Інша частина фінансування у розмірі €302 млн буде використана на гуманітарні авіаперевезення ЄС і на непередбачені гуманітарні кризи або раптові піки наявних криз.

Нагадаємо, країни Балтії ініціюють нові санкції ЄС через придушення протестів у Росії.