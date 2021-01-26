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    У світі

    Гуманітарний бюджет ЄС: Україні, Західним Балканам та Кавказу виділять €28 млн

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    ЄСфінансування проектів щодо подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу та зміною клімату - Гуманітарний бюджет ЄС: Україні, Західним Балканам та Кавказу виділять €28 млн
    ЄСфінансування проектів щодо подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу та зміною клімату
    фото з відкритих джерел

    Глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршуються через наслідки пандемії коронавірусу

    Європейський Союз затвердив гуманітарний бюджет у розмірі €1,4 млрд.

    Із цих грошей €28 млн будуть спрямовані на фінансування проектів щодо подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу та зміною клімату в Україні, на Західних Балканах та на Кавказі.

    Таку інформацію поширила Європейська комісія у вівторок у Брюсселі, пише Інтерфакс.

    «Оскільки глобальні гуманітарні потреби ще більше погіршуються через наслідки пандемії коронавірусу і наслідки зміни клімату, Єврокомісія затвердила свій первинний річний гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі €1,4 млрд. Це збільшення на понад 60% порівняно з первинним гуманітарним бюджетом у розмірі €900 млн, який був прийнятий минулого року», – йдеться в повідомлені.

    Також, €505 млн буде виділено для підтримки потерпілих від тривалої кризи басейну озера Чад в Африці (Нігерія, Нігер, Камерун, Чад), постраждалих від продовольчої і харчової кризи, що посилюється інцидентами у сфері безпеки і конфліктами в громадах у Сахелі (Буркіна-Фасо, Малі, Мавританія та Нігер) і переміщеним унаслідок збройних конфліктів у Південному Судані, Центральноафриканській Республіці та Африканському Розі (Сомалі та Ефіопія).

    На потреби Близького Сходу і Туреччини виділено €385 млн гуманітарного фінансування ЄС, аби допомогти потерпілим від сирійської регіональної кризи, а також надзвичайно важкої ситуації в Ємені. €180 млн буде спрямовано на надання допомоги найуразливішим верствам населення в Азії та Латинській Америці (Венесуела і Колумбія).

    «Європейський Союз також продовжить надавати допомогу азіатським країнам, таким як Афганістан, де конфлікт був кваліфікований як один із найбільш смертоносних конфліктів у світі, і Бангладеш, де нині перебуває майже мільйон біженців рогінджа з М'янми», – йдеться в повідомленні.

    Інша частина фінансування у розмірі €302 млн буде використана на гуманітарні авіаперевезення ЄС і на непередбачені гуманітарні кризи або раптові піки наявних криз.

    Нагадаємо, країни Балтії ініціюють нові санкції ЄС через придушення протестів у Росії.

    Теги: ЄС бюджет фінансування
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