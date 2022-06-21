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  4. Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)
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    Соціум

    Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)

    Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)
    фото: РПЦ

    Очільник РПЦ переконаний, що російські військові, які вдерлися в Україну, «борються на боці добра»

    Предстоятель Російської православної церкви Кирило сьогодні, 21 червня, відвідав російських військових, які отримали поранення на війні в Україні, у Центральному військовому клінічному шпиталі імені А.А. Вишневського у Москві. Про це повідомляє пресслужба церкви.

    Зазначається, що патріарх російської церкви подякував пораненим російським військовим «за подвиг».

    «Боротьба добра зі злом відбувається і за державними кордонами, і за багатьма іншими межами, що розділяють людське суспільство. Але найчастіше цей фронт проходить по людській душі, і в якийсь момент людина опиняється на боці добра чи на боці зла. Дуже важливо, щоб наші військовослужбовці наша армія завжди була на стороні добра. Це забезпечуватиме їм не лише повну підтримку з боку народу, а й безсумнівно допоможе набувати божественної підтримки у відповідь на їхній подвиг», – сказав патріарх Кирило.

    Глава РПЦ обійшов палати шпиталю, де проходять лікування поранені російські окупанти, та вручив військовим ікони. Він благословив їх та порівняв зі святими подвижниками.

    Також у пресслужбі церкви заявили, що під час візиту Кирила у госпіталі на склі «проявилося зображення Богородиці».

    «Святійший Владика оглянув зображення, що проявилися на склі дверей у реанімаційному відділенні. У хірургічному центрі вони стали з'являтися на всіх поверхах, починаючи з Великодня. Першим проявився силует, схожий на образ Богородиці», – йдеться в повідомленні церкви.

    Коментуючи це повідомлення, користувачі соцмереж припустили, що патріарх Кирило збожеволів.

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    Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)
    Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)
    Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)

    Нагадаємо, раніше керівник Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) під час богослужіння згадав загарбницьку війну, яку Росія веде в Україні. Гундяєв похвалив окупантів за «мужність і самопожертву», про які йому нібито розповіли священники, які опікуються рашистськими військовими. За словами патріарха Кирила, окупанти у своїх вчинках в Україні керуються не грошима чи наказами керівництва, їхньою мотивацією є православне виховання.

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    Теги: росія окупанти війна РПЦ
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    Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)