Гундяєв роздав іконки окупантам, які руйнували Україну, та поділився своїми мареннями (фото)

Очільник РПЦ переконаний, що російські військові, які вдерлися в Україну, «борються на боці добра»

Предстоятель Російської православної церкви Кирило сьогодні, 21 червня, відвідав російських військових, які отримали поранення на війні в Україні, у Центральному військовому клінічному шпиталі імені А.А. Вишневського у Москві. Про це повідомляє пресслужба церкви.

Зазначається, що патріарх російської церкви подякував пораненим російським військовим «за подвиг».

«Боротьба добра зі злом відбувається і за державними кордонами, і за багатьма іншими межами, що розділяють людське суспільство. Але найчастіше цей фронт проходить по людській душі, і в якийсь момент людина опиняється на боці добра чи на боці зла. Дуже важливо, щоб наші військовослужбовці наша армія завжди була на стороні добра. Це забезпечуватиме їм не лише повну підтримку з боку народу, а й безсумнівно допоможе набувати божественної підтримки у відповідь на їхній подвиг», – сказав патріарх Кирило.

Глава РПЦ обійшов палати шпиталю, де проходять лікування поранені російські окупанти, та вручив військовим ікони. Він благословив їх та порівняв зі святими подвижниками.

Також у пресслужбі церкви заявили, що під час візиту Кирила у госпіталі на склі «проявилося зображення Богородиці».

«Святійший Владика оглянув зображення, що проявилися на склі дверей у реанімаційному відділенні. У хірургічному центрі вони стали з'являтися на всіх поверхах, починаючи з Великодня. Першим проявився силует, схожий на образ Богородиці», – йдеться в повідомленні церкви.

Коментуючи це повідомлення, користувачі соцмереж припустили, що патріарх Кирило збожеволів.

Нагадаємо, раніше керівник Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) під час богослужіння згадав загарбницьку війну, яку Росія веде в Україні. Гундяєв похвалив окупантів за «мужність і самопожертву», про які йому нібито розповіли священники, які опікуються рашистськими військовими. За словами патріарха Кирила, окупанти у своїх вчинках в Україні керуються не грошима чи наказами керівництва, їхньою мотивацією є православне виховання.

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