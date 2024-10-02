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Газонокосарки не потрібні? Фермери в США знайшли незвичний метод догляду за насадженнями

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Газонокосарки не потрібні? Фермери в США знайшли незвичний метод догляду за насадженнями
Зак Річардсон, власник ресторану Nashville Chew Crew, дивиться на свою отару на березі річки Камберленд
фото: George Walker IV

Представник місцевої влади: «Це більш екологічно стійкий спосіб догляду. І часто це дешевше, ніж за допомогою обладнання»

Американські міста почали використовувати отари овець замість газонокосарок. Це сприяє запобіганню лісовим пожежам, захищає місцеву рослинність, середовище існування тварин, а також допомагає зберігати історичні місця. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що зараз вівці щорічно випасують майже 60,7 гектара в місті Нешвілл (штату Теннессі, США) включно з історичним міським кладовищем. Деякі університети в інших штатах теж використовують стада кіз та овець для випасування територій.

«Це більш екологічно стійкий спосіб догляду за зеленими насадженнями. І часто це дешевше, ніж робити це за допомогою обладнання і персоналу», – сказав представник місцевої влади.

Серед овець також живуть собаки-охоронці. У стада є кінолог, який лише кількома свистками та командами може контролювати всю зграю, коли її потрібно перемістити тощо.

Ділянки, які випасають вівці, можуть змінити спосіб поширення пожеж. Коли вогонь спускається з пагорба і проходить крізь чагарник, а потім раптом потрапляє на пасовище – він стає меншим. Так пожежники мають більше шансів ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, у вересні на території України вирували пожежі. Зокрема, 16 вересня на Черкащині у селі Вергуни була ліквідація пожежі лісової підстилки. Також на Полтавщині тривала ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га. 

20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі. 

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Теги: кінолог рослини тварини пожежа

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