Канада запускає масштабний побутовий експеримент

Канадська провінція Альберта розробила нову програму утилізації сміття, яка запрацює уже з весни наступного року

Уряд канадської Альберти розробив нову програму утилізації сміття. З квітня 2025 року канадці зможуть здавати в брухт понад 500 застарілих або несправних електронних предметів. Про це пише Vancouverok.

«Мешканцям Канади доведеться докорінно змінювати свої звички. Новий пілотний проєкт у канадській провінції торкнеться 148 населених пунктів. У списку Альберти стільникові телефони, мікрохвильові печі, ваги, газонокосарки, колонки, DVD-плеєри, електроінструменти та багато іншого», – пише видання.

Компанія, яка буде організовувати процес утилізації, стверджує: близько 95% металів і пластмас, що використовуються у цих виробах, можна розплавити, подрібнити та використати повторно.

Як пише видання, програму тестували із 2020 року. В результаті зі звалищ Альберти було вивезено 14 000 тонн технологічного сміття, яке надалі переробили.

Як пише сайт уряду регіону, після запуску програми техніку можна буде здавати в будь-якому із 365 складів вторинної сировини в 148 муніципалітетах провінції. Загалом у провінції близько 350 населених пунктів. Розцінки на техніку, що здається, поки не називаються.

«Провінція також розпочне розробку перших у Канаді провінційних програм утилізації сонячних панелей, акумуляторів для електромобілів та компонентів вітряних турбін. Ці доповнення зроблять систему утилізації відходів Альберти найбільш всеосяжною в Канаді. Крім покращення процесу переробки по всій провінції, розширення програми утилізації електроніки є частиною плану Альберти зі скорочення викидів та розвитку енергетики», – пише Управління з утилізації відходів Альберти.

Нагадаємо, вартість оренди житла у великих містах Канади продовжує бити свої ж рекорди. Щоб зупинити вакханалію цін, канадські орендарі наважилися на останній крок. Форму протесту на межі закону підтримує дедалі більше громадян Торонто, доведених до відчаю відсутністю доступного житла. Наразі вартість апартаментів з однією спальнею у мегаполісі досягає $2,500.