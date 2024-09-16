У двох областях України тривають масштабні пожежі: деталі від ДСНС

Станом на 23:37 на Полтавщині все ще працюють рятувальники, а також працівники лісового господарства

Причиною загоряння на Черкащині є необережне поводження з вогнем

На Черкащині у селі Вергуни триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Також на Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Черкаській та у Полтавській областях.

Пожежа на Черкащині

15 вересня о 12:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Вергуни зайнялась лісова підстилка. Через сильні пориви вітру – вогонь швидко розповсюджувався.

«До ліквідації пожежі залучено 14 одиниць техніки, й пів сотні рятувальників. Вогонь вдалось приборкати на території близько 20 гектар. Причина виникнення – необережне поводження з вогнем», – йдеться у повідомленні.

По допомогу звернулись шість осіб. Ліквідація пожежі триває, додали надзвичайними.

фото: ДСНС Черкащини

Пожежа на Полтавщині

На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га.

«Рятувальники отримали повідомлення про загоряння 15 вересня о 16:40. Відомо, що вогонь спалахнув у лісі поблизу села Мала Перещепина, у Полтавському районі», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС

Станом на 23:37 на місці події все ще працюють рятувальники, а також працівники лісового господарства.

фото: ДСНС Полтавщини

До слова, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. О 21:53 годині стало відомо, що загинула одна жінка. Рятувальники деблокували її з 9-го поверху будинку. Правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла.