У двох областях України тривають масштабні пожежі: деталі від ДСНС
Причиною загоряння на Черкащині є необережне поводження з вогнем
На Черкащині у селі Вергуни триває ліквідація пожежі лісової підстилки. Також на Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Черкаській та у Полтавській областях.
Пожежа на Черкащині
15 вересня о 12:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Вергуни зайнялась лісова підстилка. Через сильні пориви вітру – вогонь швидко розповсюджувався.
«До ліквідації пожежі залучено 14 одиниць техніки, й пів сотні рятувальників. Вогонь вдалось приборкати на території близько 20 гектар. Причина виникнення – необережне поводження з вогнем», – йдеться у повідомленні.
По допомогу звернулись шість осіб. Ліквідація пожежі триває, додали надзвичайними.
Пожежа на Полтавщині
На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га.
«Рятувальники отримали повідомлення про загоряння 15 вересня о 16:40. Відомо, що вогонь спалахнув у лісі поблизу села Мала Перещепина, у Полтавському районі», – йдеться у повідомленні.
Станом на 23:37 на місці події все ще працюють рятувальники, а також працівники лісового господарства.
До слова, у неділю, 15 вересня, окупанти обстріляли Харків керованими авіабомбами. Удар прийшовся на багатоповерхівку, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. О 21:53 годині стало відомо, що загинула одна жінка. Рятувальники деблокували її з 9-го поверху будинку. Правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла.
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