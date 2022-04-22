Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде у Чорнобиль

Група співробітників МАГАТЕ доставить необхідне обладнання та проведе радіологічні обстеження місцевості

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Чорнобильську АЕС. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву агентства.

Зазначається, що з 26 квітня група фахівців з ядерної безпеки перебуватиме в Чорнобилі «для доставки життєво важливого обладнання та проведення радіологічних і інших оцінок на обʼєкті».

«Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме виняткове значення для нашої діяльності з підтримки України, оскільки вона прагне відновити регуляторний контроль над станцією та забезпечити її безпечну роботу», – заявив Гроссі.

Він додав, що за кілька тижнів відбудуться додаткові місії МАГАТЕ до Чорнобиля та інших ядерних об’єктів в Україні.

У березні Гроссі відвідував Південноукраїнську АЕС.

Нагадаємо, що Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії – над майданчиком Південноукраїнської атомної електростанції (Миколаївська область) 16 квітня пройшли три ворожі ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії.