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    Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде у Чорнобиль

    Рафаель&nbsp;Гроссі відвідував Південноукраїнську АЕС наприкінці березня - Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде у Чорнобиль
    Рафаель Гроссі відвідував Південноукраїнську АЕС наприкінці березня
    фото: Twitter Rafael MarianoGrossi

    Група співробітників МАГАТЕ доставить необхідне обладнання та проведе радіологічні обстеження місцевості

    Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Чорнобильську АЕС. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву агентства.

    Зазначається, що з 26 квітня група фахівців з ядерної безпеки перебуватиме в Чорнобилі «для доставки життєво важливого обладнання та проведення радіологічних і інших оцінок на обʼєкті».

    «Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме виняткове значення для нашої діяльності з підтримки України, оскільки вона прагне відновити регуляторний контроль над станцією та забезпечити її безпечну роботу», – заявив Гроссі.

    Він додав, що за кілька тижнів відбудуться додаткові місії МАГАТЕ до Чорнобиля та інших ядерних об’єктів в Україні.

    У березні Гроссі відвідував Південноукраїнську АЕС.

    Нагадаємо, що Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії – над майданчиком Південноукраїнської атомної електростанції (Миколаївська область) 16 квітня пройшли три ворожі ракети.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Японії передасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту, а також дрони в межах допомоги для протистояння російській збройній агресії.

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    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона АЕС Україна окупація #stoprussia
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    Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде у Чорнобиль