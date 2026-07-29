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Apple розпочала нову битву з Nvidia за звання найдорожчої компанії світу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Apple розпочала нову битву з Nvidia за звання найдорожчої компанії світу
Компанія другою у світі досягла капіталізації в $5 трильйонів
фото ілюстративне

Для офіційного рекорду акції мають закритися вище $340,43

Компанія Apple Inc стала другою публічною компанією в історії після Nvidia, чия ринкова капіталізація під час торгів сягнула позначки в 5 трильйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зростали акції

У вівторок, 28 липня, акції виробника iPhone подорожчали на 1,8% і досягли позначки $342,89 за акцію, що дозволило компанії перетнути $5-трильйонний поріг. Пізніше відбулася незначна корекція, і котирування опустилися трохи нижче $340. Щоб рекорд зафіксували офіційно, ціна акції за підсумками торгового дня має закритися вище $340,43.

Першою компанією, якій вдалося досягти подібного показника, була Nvidia, чия вартість у травні сягала $5,7 трильйона, хоча пізніше вона втратила близько трильйона доларів капіталізації. Наразі Apple випереджає Nvidia і посідає перше місце серед найдорожчих компаній світу.

Чому зростає Apple

З початку року акції Apple зросли приблизно на 24%, а за останні 12 місяців – майже на 60%. Головними чинниками такого стрибка стали високі обсяги продажів iPhone та виважений підхід до капітальних витрат.

Зокрема, Apple утрималася від масованого інвестування у власну розробку масштабних моделей штучного інтелекту, що виснажує бюджети інших техгігантів. Замість власних центрів обробки даних компанія спирається на технології Google – зокрема для оновлення сервісу Siri, – і саме такий підхід позитивно оцінюють інвестори.

Шлях до рекорду

Капіталізація Apple досягла позначки $1 трлн ще 2 серпня 2018 року – компанія стала першою у США з такою ринковою вартістю. На зростання з $1 трлн до $2 трлн знадобилося приблизно два роки – цей поріг подолали в серпні 2020-го. Вище за $3 трлн ринкова вартість Apple вперше піднялася 3 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Apple вже поверталася на перше місце серед найдорожчих компаній світу, коли її ринкова вартість становила $4,88 трлн, тоді як капіталізація Nvidia після падіння акцій знизилася до $4,86 трлн.

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Теги: акція рекорд технології Google Apple

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