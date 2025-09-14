Головна Світ Політика
Удари України по російських НПЗ не мають підтримки Заходу – Bloomberg

glavcom.ua
Пожежа на Краснодарському НПЗ у ніч на 31 серпня
Українські удари по НПЗ можуть призвести до зростання цін на пальне у світі та погіршення відносин із Європою та США

Кампанія України з атак на російські нафтопереробні заводи, схоже, не має підтримки Заходу. Союзники Києва побоюються дій, які можуть спричинити перебої у світових поставках нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, для Києва існує ризик зайти занадто далеко. Це може призвести до зростання цін на пальне у світі та погіршення відносин із Європою та США, де контроль над інфляцією залишається пріоритетом.

Незважаючи на те, що Україна рапортує про тимчасове призупинення видобутку нафти в порту Приморська після атаки на Балтійському морі, а також ураження трьох насосних станцій, що живлять Усть-Лугу, західні союзники продовжують висловлювати застереження щодо таких кроків.

Головний аналітик A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен вважає, що «найефективнішими санкціями насправді є українські «санкції», тобто атаки дронів на російські енергетичні установки».

Як відомо, безпілотники атакували порт «Приморськ» у Ленінградській області. Внаслідок удару сталося загоряння на одному із суден. Російська протиповітряна оборона начебто знищила над областю понад 30 БпЛА. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також – поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Нібито постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у Росії атаковано два нафтопереробних заводи – у Краснодарі та Сизрані у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомлялося, у Краснодарі було атаковано Краснодарський нафтопереробний завод. Зазначається, що проектна потужність з переробки нафти становить 3,1 млн тонн на рік. 

Краснодарський НПЗ найстаріший з нині діючих російських нафтопереробних заводів. На даний час є філією ТОВ «Афіпський НПЗ».

У ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.

