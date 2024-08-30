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Вчені дізнались, що буде, якщо займатися спортом лише по вихідних

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Вчені дізнались, що буде, якщо займатися спортом лише по вихідних
Спортивні вправи необхідні для здоров'я
ілюстративне фото: Depositphotos

Дослідницька група з Китаю проаналізувала дані понад 75 000 людей з Біобанку Великої Британії

З обов’язками дорослого життя вільний час може бути рідкістю. Багато з нас запитують себе: «Я ледве встигаю приготувати обід. Як я можу знайти час для регулярних вправ протягом тижня?». Користь фізичних вправ для здоров’я, яка включає зниження ризику хронічних захворювань, таких як хвороба серця та деменція, може здаватися недосяжною через тиск роботи та життя. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Aging, пропонує хороші новини для людей, які намагаються вписати регулярні фізичні вправи в свій робочий день, повідомляє Science Alert.

Отримані дані свідчать про те, що «воїни вихідного дня» – ті, хто займається більшою частиною фізичними вправами у вихідні – можуть отримати ті ж переваги для здоров’я мозку та психічного здоров’я, що й ті, хто регулярно займається спортом протягом тижня.

Дослідницька група з Китаю проаналізувала дані понад 75 000 людей з Біобанку Великої Британії. Це велике дослідження, яке відстежує стан здоров’я близько півмільйона людей у ​​Сполученому Королівстві. Понад 100 тис. із них носили трекери активності. Середній вік учасників цього дослідження становив 62 роки.

Учасники надавали дані з портативних пристроїв, які носять на зап’ясті, щоб відстежувати їхню фізичну активність протягом семи днів. Потім їх розділили на три групи:

  • неактивні: люди, які не дотримувались рекомендованих 150 хвилин помірної та інтенсивної фізичної активності на тиждень;
  • регулярно активні: ті, хто відповідає вказівкам, мають активність протягом тижня;
  • «воїни вихідного дня»: люди, які дотримуються вказівок, накопичуючи понад 50% своєї активності протягом одного-двох днів (це не обов’язково субота та неділя, але один чи два дні тижня).

Результати показали, що порівняно з неактивними дорослими, ті, хто тренувався по вихідних, мали на 26% менший ризик розвитку деменції, на 21% менший ризик інсульту та на 45% нижчий ризик хвороби Паркінсона.

Їхній ризик депресії та тривоги був на 40% та 37% нижчим відповідно порівняно з неактивною групою. Усі ці цифри в групі «воїнів вихідного дня» можна порівняти з результатами для тих, хто був регулярно активним.

Захисні асоціації проти депресії та тривоги були постійними у всіх вікових групах, як молодше, так і старше 65 років. Однак зниження ризику деменції, інсульту та хвороби Паркінсона було особливо вираженим у людей старше 65 років. Це відкриття відображає значні переваги фізичної активності для літніх людей.

Дослідники враховували різні фактори способу життя та здоров’я. Проте все ще можливо, що на деякі результати могли вплинути інші фактори.

Іншим обмеженням є те, що дослідження не могло оцінити, як зміни фізичної активності з часом можуть вплинути на здоров’я мозку. Попередні дослідження показали, що навіть неактивні дорослі, які підвищують рівень активності, можуть негайно відчути користь для здоров’я.

Тим не менш, отримані результати доповнюють значну кількість доказів, що підтверджують користь для здоров’я мозку та загальну користь для здоров’я від помірної та інтенсивної фізичної активності – у будь-які дні тижня, які ви можете вмістити.

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Теги: вихідні здоров'я вчені

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