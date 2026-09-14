Глава МЗС Польщі назвав слабке місце Росії у разі війни з НАТО

Радослав Сікорський заявив, що європейські союзники мають можливості самостійно завдати РФ серйозної шкоди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що європейські країни НАТО мають значну перевагу над Росією в повітрі. За його оцінкою, у разі російської агресії проти Альянсу це дозволило б завдати серйозного удару по нафтопереробній галузі РФ навіть без безпосередньої участі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

Свою оцінку польський міністр озвучив після візиту до України. Сікорський зазначив, що перевага в авіації дозволила б європейській частині НАТО діяти проти російських об'єктів без залучення американських сил.

«У разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітрі авіація європейської частини НАТО змогла б, навіть без участі США, знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж Україна», – зазначив глава польського МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі прямого нападу Росії Польща та її союзники мали б значну перевагу над РФ і, за його оцінкою, змогли б досить швидко завдати їй серйозної поразки. Він наголосив, що така перевага, на його думку, зберігалася б навіть без безпосередньої участі Сполучених Штатів.

До слова, російські війська 13 вересня завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею.

За даними «Укрзалізниці», моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу. Завдяки цьому внаслідок атаки ніхто не постраждав. Компанія зазначила, що російські війська атакують залізничну інфраструктуру вже другу добу поспіль. Компанія продовжує відстежувати повітряні загрози та вживати заходів для забезпечення безпеки пасажирів і залізничників та руху поїздів.