Президент Латвії спрогнозував, чи впорається Європа з ракетною атакою РФ

Едгарс Рінкевичс попередив, що багато європейських країн матимуть труднощі з відбиттям такої атаки

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європа не встигає за стрімким розвитком технологій повітряної війни, а багато країн НАТО сьогодні матимуть серйозні труднощі у разі російської ракетної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Рінкевичса виданню The Guardian.

За словами латвійського президента, війна із застосуванням безпілотників в Україні змінюється настільки швидко, що рішення для протидії повітряним загрозам, які впроваджують сьогодні, вже наступного року можуть втратити актуальність. Рінкевичс наголосив, що проблеми стосуються не лише боротьби з дронами, а й протиповітряної та протиракетної оборони.

«Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми. І давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми. Уся Європа та НАТО мають такі проблеми», – заявив він.

Президент Латвії навів сценарій, за якого Росія запустить кілька ракет по території Європи. За його словами, навіть така атака сьогодні стала б серйозним випробуванням для багатьох країн.

«Якщо Росія вирішить запустити кілька ракет по європейській території, сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися», – сказав Рінкевичс.

Він також застеріг, що Європі доводиться наздоганяти розвиток безпілотних технологій, тоді як досвід війни в Україні демонструє, наскільки швидко змінюються способи ведення повітряної війни.

Нагадаємо, європейські лідери дедалі серйозніше готують населення до можливого посилення російських гібридних атак. Німеччина готує лікарні до потенційного конфлікту, Литва оновила плани евакуації населення, а військові НАТО проводять навчання у Балтійському регіоні. Водночас в Альянсі наголошують, що наразі не бачать загрози неминучого нападу Росії.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що європейські країни НАТО мають значну перевагу над Росією в повітрі. За його оцінкою, у разі російської агресії проти Альянсу це дозволило б завдати серйозного удару по нафтопереробній галузі РФ навіть без безпосередньої участі США.