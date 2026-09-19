Невідомі дрони паралізували роботу аеропорту Люксембурга

Аеропорт відновив польоти вранці 19 вересня, однак затримки можуть зберігатися

Міжнародний аеропорт Люксембурга ввечері 18 вересня тимчасово призупинив роботу через появу неавторизованих безпілотників поблизу аеродрому та над ним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Адміністрація аеропорту пояснила, що польоти призупинили як запобіжний захід для гарантування безпеки пасажирів, екіпажів, працівників аеропорту та повітряних суден. Походження безпілотників наразі невідоме. В аеропорту також не повідомили, хто міг ними керувати.

Вранці 19 вересня аеропорт відновив роботу. Водночас пасажирів попередили, що затримки та зміни у розкладі можуть зберігатися, поки авіакомпанії та партнери повертаються до звичайного режиму роботи.

Аеропорт Люксембурга, який є головним хабом національного авіаперевізника Luxair, продовжує стежити за ситуацією спільно з відповідними органами.

Нагадаємо, 16 вересня невідомий безпілотник з'явився поблизу будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса. Через появу дрона у районі розпочалася масштабна операція за участю поліції та військових. Кому належав безпілотник та хто ним керував, не повідомлялося.

Крім того, Інститут вивчення війни (ISW) нещодавно звернув увагу на почастішання інцидентів із безпілотниками поблизу повітряного простору країн НАТО. Аналітики вважають, що Росія таким чином може намагатися залякати країни Альянсу та послабити їхню підтримку України.