Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європейські лідери готують населення до посилення загрози з боку Росії – Politico

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Європейські лідери готують населення до посилення загрози з боку Росії – Politico
Європейські лідери попереджають про посилення російської гібридної загрози
колаж: glavcom.ua

Водночас НАТО наразі не бачить ризику неминучого нападу

Європейські лідери дедалі серйозніше готують свої країни до можливого посилення російських гібридних атак. Водночас НАТО наразі не бачить загрози неминучого нападу Росії на країни Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Німеччина готує лікарні до можливого конфлікту, Литва оновила плани евакуації населення, а військові НАТО проводять навчання у Балтійському регіоні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що протягом найближчих місяців Росія може спрямувати дрони або ракети на територію країн НАТО, які підтримують Україну. 

Президент Франції Еммануель Макрон назвав попередження Туска обґрунтованим та оголосив про новий план захисту критичної інфраструктури. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав громадян бути готовими до можливих диверсій та появи російських дронів. Серйозно поставитися до загрози закликав і прем'єр Нідерландів Роб Єттен.

На тлі попереджень німецькі та шведські військові провели навчання поблизу стратегічного острова Готланд. Раніше винищувачі НАТО збили російський дрон над Литвою, російський корабель випустив сигнальні ракети у бік данського військового гелікоптера, а Німеччина пов'язала спробу атаки дроном на аеропорт Лейпцига з імовірним російським шпигуном.

Американська розвідка у серпні попереджала, що Москва може здійснити обмежений напад на одну з країн НАТО протягом наступних років. Однак невідомо, чи нинішні заяви європейських лідерів ґрунтуються на нових розвідданих. За словами дипломатів, НАТО не отримувало нової інформації, яка змусила б Альянс змінити оцінку загрози.

«Наразі ми не бачимо неминучої загрози нападу», – заявив представник НАТО.

Водночас кількість гібридних інцидентів зростає. Із січня до серпня в Європі офіційно зафіксували 100 таких випадків проти 60 за аналогічний період торік. Представник НАТО оцінює їхню реальну кількість у понад 200 без урахування тисяч кібератак.

Нагадаємо, Євросоюз працює над створенням власного механізму реагування на загрози, подібного до четвертої статті Північноатлантичного договору. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, країнам ЄС необхідні спільні правила дій у разі інцидентів, які ще не можна вважати збройною агресією, але які вже загрожують національній безпеці. Серед таких загроз вона назвала кібератаки, диверсії, підпали та порушення повітряного простору безпілотниками.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина НАТО війна Європа Литва Дональд Туск Еммануель Макрон Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки склад «Ранку» у Харкові втратив близько восьми мільйонів книжок
10 млн знищених книжок: українські видавці попросили світ про підтримку
21 серпня, 02:35
Іжорський промисловий майданчик – одна з найбільших промислових зон Санкт-Петербурга
У Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складі: дрони не причетні
23 серпня, 04:44
Міненерго повідомило про ситуація в енергосистемі України станом на ранок 31 серпня
У шести областях зафіксовано знеструмлення через атаки РФ
31 серпня, 10:48
Понад 35,5 тис. книжок втратив Vivat унаслідок останньої атаки РФ, орієнтовна вартість знищених запасів перевищила 16,6 млн грн.
Тисячі книжок знищено. Українське видавництво відкладає частину новинок через удари РФ
8 вересня, 10:00
Окупанти також пишуть про потужні вибухи та роботу російської протиповітряної оборони
Сочі знову палає, порт під атакою морських дронів – ЗМІ
9 вересня, 22:00
Навіть о 12 годині ночі черги на місцевих АЗС нікуди не зникають
Санкт-Петербург накрила нова хвиля паливної кризи: жителі «штурмують» АЗС навіть вночі (відео)
10 вересня, 16:35
Візит Зеленського до Канади, російські атаки на Україну. Головне за 10 вересня 2026
Візит Зеленського до Канади, російські атаки на Україну. Головне за 10 вересня 2026
10 вересня, 21:19
«Місто перетворилося на смертельну пастку». Лубінець прокоментував ситуацію в Олешках
«Місто перетворилося на смертельну пастку». Лубінець прокоментував ситуацію в Олешках
17 вересня, 06:32
Уночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини
Міноборони РФ зробило цинічну заяву після нічного удару по Україні
Вчора, 10:51

Соціум

Європейські лідери готують населення до посилення загрози з боку Росії – Politico
Європейські лідери готують населення до посилення загрози з боку Росії – Politico
Невідомі дрони паралізували роботу аеропорту Люксембурга
Невідомі дрони паралізували роботу аеропорту Люксембурга
Кремль знайшов новий спосіб поповнювати армію іноземцями
Кремль знайшов новий спосіб поповнювати армію іноземцями
У Бурятії військовий закликав школярів 5-8 класів йти на війну проти України
У Бурятії військовий закликав школярів 5-8 класів йти на війну проти України
Генерал Бундесверу закликав німців готуватися до війни з РФ
Генерал Бундесверу закликав німців готуватися до війни з РФ
Макрон наказав готувати захист критичної інфраструктури Франції від атак РФ
Макрон наказав готувати захист критичної інфраструктури Франції від атак РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
170K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
118K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua