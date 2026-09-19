Європейські лідери готують населення до посилення загрози з боку Росії – Politico

Водночас НАТО наразі не бачить ризику неминучого нападу

Європейські лідери дедалі серйозніше готують свої країни до можливого посилення російських гібридних атак. Водночас НАТО наразі не бачить загрози неминучого нападу Росії на країни Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Німеччина готує лікарні до можливого конфлікту, Литва оновила плани евакуації населення, а військові НАТО проводять навчання у Балтійському регіоні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що протягом найближчих місяців Росія може спрямувати дрони або ракети на територію країн НАТО, які підтримують Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав попередження Туска обґрунтованим та оголосив про новий план захисту критичної інфраструктури. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав громадян бути готовими до можливих диверсій та появи російських дронів. Серйозно поставитися до загрози закликав і прем'єр Нідерландів Роб Єттен.

На тлі попереджень німецькі та шведські військові провели навчання поблизу стратегічного острова Готланд. Раніше винищувачі НАТО збили російський дрон над Литвою, російський корабель випустив сигнальні ракети у бік данського військового гелікоптера, а Німеччина пов'язала спробу атаки дроном на аеропорт Лейпцига з імовірним російським шпигуном.

Американська розвідка у серпні попереджала, що Москва може здійснити обмежений напад на одну з країн НАТО протягом наступних років. Однак невідомо, чи нинішні заяви європейських лідерів ґрунтуються на нових розвідданих. За словами дипломатів, НАТО не отримувало нової інформації, яка змусила б Альянс змінити оцінку загрози.

«Наразі ми не бачимо неминучої загрози нападу», – заявив представник НАТО.

Водночас кількість гібридних інцидентів зростає. Із січня до серпня в Європі офіційно зафіксували 100 таких випадків проти 60 за аналогічний період торік. Представник НАТО оцінює їхню реальну кількість у понад 200 без урахування тисяч кібератак.

Нагадаємо, Євросоюз працює над створенням власного механізму реагування на загрози, подібного до четвертої статті Північноатлантичного договору. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, країнам ЄС необхідні спільні правила дій у разі інцидентів, які ще не можна вважати збройною агресією, але які вже загрожують національній безпеці. Серед таких загроз вона назвала кібератаки, диверсії, підпали та порушення повітряного простору безпілотниками.