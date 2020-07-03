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    У світі

    Ізраїль посилить карантин через стрімке зростання нових випадків Covid-19

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    В Ізраїлі знову буде заборонено проведення заходів за участю понад 20 осіб - Ізраїль посилить карантин через стрімке зростання нових випадків Covid-19
    В Ізраїлі знову буде заборонено проведення заходів за участю понад 20 осіб

    За останню добу в Ізраїлі виявили тисячу нових випадків зараження коронавірусом

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що в країні буде посилено карантинні заходи через стрімке зростання кількості нових випадків CoviD-19. За останню добу в країні виявили тисячу нових випадків зараження.

    Про це повідомляє видання Walla.

    «На початку тижня у нас було 450 осіб, а сьогодні у нас тисяча осіб. Загальна кількість пацієнтів збільшилася більш ніж на 100%, а число серйозних пацієнтів збільшилося на 50%», - зазначив прем'єр.

    За словами Нетаньягу, в Ізраїлі знову буде заборонено проведення заходів за участю понад 20 осіб, а бари, клуби і конференц-зали зможуть відвідувати одночасно до 50 осіб.

    До відома, 17 червня в Ізраїлі зафіксували рекордно високу кількість заражень Covid-19 з кінця квітня.

    Також Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664). 

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