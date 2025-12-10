Головна Світ Політика
Польща може передати Україні МіГ-29, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Варшава розглядає передачу МіГ-29 як частину союзницької підтримки України та зміцнення безпеки східного флангу НАТО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У зв'язку з передачею літаків ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до обраних дронних та ракетних технологій

Польща проводить переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил Польщі.

«Повідомляємо, що тривають переговори з українською стороною щодо передачі літаків МІГ-29. Передача літаків пов'язана з досягненням ними кінцевого ресурсу експлуатації та відсутністю перспективи їх подальшої модернізації в Збройних силах Республіки Польща. Водночас повідомляємо, що остаточне рішення ще не прийнято», – йдеться у повідомленні.

Польща наголошує, що передача літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та підтримання безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МІГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50.

«Одночасно у зв'язку з передачею літаків ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі доступу до обраних дронних та ракетних технологій. Метою є не тільки компенсація обладнання, але й, перш за все, набуття та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій», – йдеться у заяві.

До слова, посол Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Польща поки не передала Україні додаткові винищувачі МіГ-29 через невирішені умови безпеки, пов’язані з обороною її повітряного простору. 

