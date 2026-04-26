Росіяни активізували наступ по всій лінії фронту – Сирський

Надія Карбунар
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни активізували наступальні дії майже по всій лінії фронту. Як інформує «Главком», про це Сирський написав у соцмережах за підсумками зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян.

«Ситуація залишається складною. Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження», – заявив Сирський.

За його словами, у результаті армія РФ зазнає втрат, що перевищують її можливості з доукомплектування підрозділів.

Сирський також каже, що системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони РФ, яка «уже відчуває дефіцит ракет» для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 25 квітня, зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Війська РФ завдали двох ракетних ударів, застосувавши 50 ракет, здійснили 66 авіаційних ударів, скинули 203 керовані авіабомби. Крім того, застосували 9658 дронів-камікадзе та здійснили 3206 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 28 – із реактивних систем залпового вогню.

Тим часом авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворожої піхоти, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, командно-спостережний пункт, дві артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню окупантів.

Нагадаємо, Європейські країни змушені адаптувати свої стратегії до тривалого протистояння в Україні, адже сподівання на швидкий мир згасають, а залученість Вашингтона в дипломатичне врегулювання наразі не є визначальною.

Раніше керівник Офісу президента України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості, та ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

