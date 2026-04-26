Росіяни активізували наступ по всій лінії фронту – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни активізували наступальні дії майже по всій лінії фронту. Як інформує «Главком», про це Сирський написав у соцмережах за підсумками зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян.

«Ситуація залишається складною. Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження», – заявив Сирський.

За його словами, у результаті армія РФ зазнає втрат, що перевищують її можливості з доукомплектування підрозділів.

Сирський також каже, що системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони РФ, яка «уже відчуває дефіцит ракет» для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 25 квітня, зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Війська РФ завдали двох ракетних ударів, застосувавши 50 ракет, здійснили 66 авіаційних ударів, скинули 203 керовані авіабомби. Крім того, застосували 9658 дронів-камікадзе та здійснили 3206 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 28 – із реактивних систем залпового вогню.

Тим часом авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворожої піхоти, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, командно-спостережний пункт, дві артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню окупантів.

