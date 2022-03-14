Велика косметична компанія йде з Росії

Avon зупиняє експорт продукції з російського заводу

Косметична компанія Avon всі інвестиції в Росію і зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. Всі минулі спільні бізнес-процеси Avon Україна з Avon Росія припинені. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у Facebook.

«Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ в цей непростий час. Avon Foundation вже передала 200 000 $ Червоному Хресту в Україні. Окрім цього, група компаній Natura &Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 $», — сказано в заяві.

Водночас споріднені бренди Avon, що також входять до Natura &Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність франшиз в Росії та пожертвують по 100 000 $ на допомогу Україні.

Зазначається, що надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде в повному обсязі відбуватися з регіонів Центральної Європи.

А ось інший косметичний бренд Oriflame вирішив залишитися у Росії. Завод компанії в Росії налічує 1000 співробітників та мільйон реселерів у вигляді консультантів-фізособ, які продають товари бренду іншим фізособам за принципом прямих продажів. Частка продажів компанії, яка припадає на Росію, склала в 2021 16%, або трохи більше 1 млрд євро.

Продавець товарів для дітей Mothercare приєднався до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність в Росії. У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати.

Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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