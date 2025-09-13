Через вбивство Чарлі Кірка знято з ефіру епізод «Південного парку»

Персонаж Ерік Картман «Південного парку» переймає зачіску та манери поведінки Кірка, захоплює подкаст і вступає в дебати з опонентами

Comedy Central вирішив зняти з ефіру епізод 27 сезону «Південного парку» під назвою «Got a Nut» після смерті консервативного активіста Чарлі Кірка. Серія, яка пародіювала Кірка, була замінена іншим епізодом 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

В епізоді, що вперше вийшов у серпні, персонаж Ерік Картман переймає зачіску та манери поведінки Кірка, захоплює подкаст і вступає в дебати з опонентами. Картман сперечається з жінками на публічних дебатах, але не виграє «Премію Чарлі Кірка для молодих майстрів дебатів».

Цікаво, що після виходу епізоду 6 серпня сам Чарлі Кірк назвав його «смішним» і визнав його «вірусне культурне домінування» в TikTok.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

Як відомо, міністр оборони США Піт Гегсет попередив військових і цивільних працівників Пентагону, що відомство відстежує будь-які їхні коментарі, які схвалюють або висміюють вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

«Ми дуже уважно стежимо за всім цим – і негайно розглянемо. Це абсолютно неприйнятно», – написав Гегсет у соцмережах.