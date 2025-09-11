Убивство у США української біженки. Соцмережі шоковані реакцією очевидців

Президент США Дональд Трамп закликав засудити до страти 34-річного підозрюваного у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна)

Після того, як вбивця української біженки Ірини Заруцької вийшов з вагона поїзда, ніхто з пасажирів не намагався допомогти дівчині, яка стікала кровʼю. Соцмережі шоковані такою реакцією очевидців. Киянин Олексій Давиденко у Facebook опублікував свою точку зору на реакцію людей, які, можливо, могли б врятувати дівчину з ножовими пораненнями, проте навіть не намагалися, повідомляє «Главком».



«Декілька днів відкладав це відео на потім. З опису в новинах, я розумів, що саме побачу після стартової картинки де американський нападник нависає над українською дівчиною. Сьогодні – подивився. Крім самого факту холоднокровного вбивства, що і так було зрозуміло з опису, в очі кидається факт, який не описується в новинах, але дуже виразний і більше схожий на вирок американському суспільству. В вагоні, де були інші люди, жертва нападу вмирала одна. Плакала і вмирала поки одні відвернулися, а інші пішли геть. Тотальна байдужість тих, хто був поруч. Відсутність бажання втрутитися. Відсутність спроби допомогти. Просто підійти. Про голлівудський «дати бій злу» – навіть вже не кажу. Це – міф», – каже Олексій Давиденко.



За його словами, американці у вагоні байдуже спостерігають, як дівчина стікає кровʼю і помирає. Вони не знали хто була ця дівчина за національністю – їм просто було все одно. «В цьому жахливому відео фіксації вбивства вся сьогоднішня Америка – спостерігаю, не втручаюсь і не допомагаю. Моя хата скраю – це не про українців. Це про американців. Байдужість вбиває. І там і тут. Україна стикнулася з цією байдужістю, стікаючи кровʼю тут. Українка стикнулася з цією байдужістю стікаючи кровʼю там», – зазначає він.



У коментарях до допису люди висловлюються, що могло спонукати до такої поведінки очевидців трагедії та припускають, що одна з причин – це те, що «будь яке твоє втручання до приїзду поліції може, і дуже часто так буває, буде використане проти тебе».

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.



Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.