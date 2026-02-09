Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки

Міністерка Джекі Сміт закликала колег зосередитися на роботі, а не на внутрішніх суперечках

Державна міністерка з питань професійної підготовки, навчання та вищої освіти Великої Британії Джекі Сміт виступила на підтримку прем’єр-міністра Кіра Стармера на тлі чуток про його можливу відставку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання Politico.

Джекі Сміт, ветеранка Лейбористської партії, яка раніше працювала в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна, зазначила, що відставка глави адміністрації прем’єра Моргана Максвіні була «хорошою ідеєю», однак підкреслила, що сам Стармер не повинен залишати посаду.

Вона наголосила, що уряд і парламентська фракція не мають зараз виступати проти чинного прем’єр-міністра. «Однією з помилок попередніх урядів, якої дуже важливо уникнути цьому лейбористському уряду, є зосередження уваги на внутрішніх суперечках. Я вважаю, що це було б помилкою, і сподіваюся, що мої колеги не підуть цим шляхом», – сказала Сміт.

Міністерка також застерегла членів кабінету від подальших внутрішніх інтриг і закликала сконцентруватися на реалізації політичного курсу уряду. За її словами, урядовці повинні: «ймовірно, трохи більше зосередитися – і, безумовно, вони повинні змусити своїх радників трохи більше зосередитися – на змінах, які ми вносимо в країну, а не на змінах, які можуть статися в керівництві Лейбористської партії в далекому майбутньому».

Таким чином, представники уряду намагаються знизити напругу всередині Лейбористської партії та продемонструвати політичну єдність на тлі дискусій щодо майбутнього прем’єра.

Раніше у британських політичних колах з’явилися повідомлення про можливу відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера після скандалу навколо призначення Пітера Мендельсона послом у США. У керівництві Лейбористської партії тривають дискусії щодо подальшого перебування глави уряду на посаді, а частина міністрів не виключала можливості закликати його до відставки. Ситуацію ускладнила відставка глави адміністрації прем’єра Моргана Максвіні, якого вважали одним із ключових стратегів перемоги лейбористів на виборах 2024 року. Серед можливих наступників Стармера у партії називають кількох чинних і колишніх урядовців, водночас сам прем’єр, за інформацією джерел, розглядає варіанти посилення своєї позиції через кадрові зміни в уряді.