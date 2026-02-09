Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
Лейбористи намагаються уникнути внутрішнього конфлікту через посаду прем’єра
фото: EPA/UPG

Міністерка Джекі Сміт закликала колег зосередитися на роботі, а не на внутрішніх суперечках

Державна міністерка з питань професійної підготовки, навчання та вищої освіти Великої Британії Джекі Сміт виступила на підтримку прем’єр-міністра Кіра Стармера на тлі чуток про його можливу відставку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання Politico.

Джекі Сміт, ветеранка Лейбористської партії, яка раніше працювала в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна, зазначила, що відставка глави адміністрації прем’єра Моргана Максвіні була «хорошою ідеєю», однак підкреслила, що сам Стармер не повинен залишати посаду.

Вона наголосила, що уряд і парламентська фракція не мають зараз виступати проти чинного прем’єр-міністра. «Однією з помилок попередніх урядів, якої дуже важливо уникнути цьому лейбористському уряду, є зосередження уваги на внутрішніх суперечках. Я вважаю, що це було б помилкою, і сподіваюся, що мої колеги не підуть цим шляхом», – сказала Сміт.

Міністерка також застерегла членів кабінету від подальших внутрішніх інтриг і закликала сконцентруватися на реалізації політичного курсу уряду. За її словами, урядовці повинні: «ймовірно, трохи більше зосередитися – і, безумовно, вони повинні змусити своїх радників трохи більше зосередитися – на змінах, які ми вносимо в країну, а не на змінах, які можуть статися в керівництві Лейбористської партії в далекому майбутньому».

Таким чином, представники уряду намагаються знизити напругу всередині Лейбористської партії та продемонструвати політичну єдність на тлі дискусій щодо майбутнього прем’єра.

Раніше у британських політичних колах з’явилися повідомлення про можливу відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера після скандалу навколо призначення Пітера Мендельсона послом у США. У керівництві Лейбористської партії тривають дискусії щодо подальшого перебування глави уряду на посаді, а частина міністрів не виключала можливості закликати його до відставки. Ситуацію ускладнила відставка глави адміністрації прем’єра Моргана Максвіні, якого вважали одним із ключових стратегів перемоги лейбористів на виборах 2024 року. Серед можливих наступників Стармера у партії називають кількох чинних і колишніх урядовців, водночас сам прем’єр, за інформацією джерел, розглядає варіанти посилення своєї позиції через кадрові зміни в уряді.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Кір Стармер Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кір Стармер очолив уряд після перемоги Лейбористської партії на виборах 2024 року
Майбутнє британського прем'єра під загрозою: у партії назрів внутрішній бунт
Сьогодні, 08:49
Британія та Microsoft об’єднуються проти діпфейків: відповідь на 16-кратне зростання ШІ-підробок
Британія та Microsoft об’єднуються проти діпфейків: відповідь на 16-кратне зростання ШІ-підробок
5 лютого, 13:48
Федоров зустрівся з Рютте
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
4 лютого, 07:07
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
4 лютого, 04:58
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що політик і дипломат Мендельсон не має залишатися в Палаті лордів
Стармер заявив, що експосол Британії в США не має бути лордом
2 лютого, 15:39
Контактна група з питань оборони України проведе зустріч
Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
30 сiчня, 16:14
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
27 сiчня, 04:32
Кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії
Британія виділяє десятки мільйонів фунтів на відновлення української енергосистеми
16 сiчня, 06:37
Президент України та британський міністр провели переговори щодо розгортання британських військ після закінчення війни
Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення західних військ
9 сiчня, 17:31

Політика

Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
Уряд Британії підтримав Стармера та відкинув ідею його відставки
Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками
Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
Британські спецслужби попередили партії про загрозу іноземного втручання
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua