Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі

«З’ясовуються всі обставини»

Президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції – сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога. З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту», – наголосив президент.

Зокрема, Зеленський доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Вибух пролунав близько 18:10 на території закинутої АЗС, де правоохоронці припаркували службові автомобілі перед початком зміни.

За попередніми даними, усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу, а стан двох поліцейських лікарі оцінюють як важкий. Інші обставини вибуху наразі встановлюються, на місці працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби