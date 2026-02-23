Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
У Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції
фото: Національна поліція України

«З’ясовуються всі обставини»

Президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Щойно були перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві. Постраждали працівники Національної поліції – сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога. З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту», – наголосив президент.

Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі фото 1

Зокрема, Зеленський доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Вибух пролунав близько 18:10 на території закинутої АЗС, де правоохоронці припаркували службові автомобілі перед початком зміни.

За попередніми даними, усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу, а стан двох поліцейських лікарі оцінюють як важкий. Інші обставини вибуху наразі встановлюються, на місці працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Миколаїв вибух Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київ. 6 червня, 2025
Київ атакували російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлено)
24 сiчня, 02:55
Українська розвідка не фіксує остаточного рішення Кремля про нову мобілізацію, оскільки для Путіна такий сценарій наразі невигідний
Далі – лише мобілізація? Зеленський пояснив, який вибір стоїть перед Путіним
7 лютого, 16:36
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
13 лютого, 21:24
В області працювала ППО
На Київщині прогриміли вибухи
16 лютого, 03:34
Росія не поважає жодних домовленостей, зауважила Катаріна Матернова
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні
1 лютого, 19:51
Зеленський: «Стоїмо, де стоїмо» – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд»
Питання територій. Зеленський розказав, чим закінчився черговий раунд переговорів в Абу-Дабі
7 лютого, 11:00
На Оболоні горить трансформатор біля житлового будинку. 9 лютого 2025 року
На Оболоні через вибух трансформатора спалахнула пожежа
9 лютого, 08:40
Сили оборони збили ворожі цілі над Львівщиною
Дрони атакували критичну інфраструктуру на Львівщині
8 лютого, 10:26
Тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
11 лютого, 15:42

Політика

Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
Вибух у Миколаєві на АЗС: Зеленський повідомив деталі
«Дуже негарно». Зеленський оцінив останні заяви Залужного
«Дуже негарно». Зеленський оцінив останні заяви Залужного
Що не так із мобілізацією? Залужний на роковини війни дав пояснення
Що не так із мобілізацією? Залужний на роковини війни дав пояснення
Уряд виділив понад 246 млн грн для виплат аварійним бригадам енергетики
Уряд виділив понад 246 млн грн для виплат аварійним бригадам енергетики
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
«Третього варіанту немає». Буданов пояснив, чим закінчаться переговори з росіянами
«Третього варіанту немає». Буданов пояснив, чим закінчаться переговори з росіянами

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua