Байден застеріг Росію від отримання зброї з Ірану та КНДР

Якщо Росія наважиться придбати зброю у Північної Кореї чи Ірану, то це стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй

Президент США Джо Байден застеріг Росію від отримання з Ірану та Північної Кореї зброї для використання у війні проти України, зазначивши, що це порушить численні резолюції Ради Безпеки ООН. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

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«Росія має можливість обрати шлях до миру, який могла б здійснити ще сьогодні, але, замість цього, вона спрямовує зусилля на отримання додаткової зброї від Ірану та Північної Кореї. Це порушить численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які саме Москва голосувала», – підкреслив Байден.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

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До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Як відомо, Російська Федерація вже тривалий час отримує від Північної Кореї снаряди для ведення бойових дій на території України. Зокрема, країна постачає у РФ 152-мм снаряди та ракети типу «Катюша».

Раніше Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

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До слова, якщо Росія наважиться придбати зброю у Північної Кореї, то це стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй.