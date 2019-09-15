Іран пригрозив США ракетним ударом



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Військові США в радіусі 2 тис. км від території Ірану знаходяться в зоні досяжності іранських ракет

Іран «постійно готується до повномасштабної війни»

Командувач військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде заявив, що всі військові бази США і судна, розташовані в радіусі 2 тис. км від території Ірану, знаходяться в зоні досяжності іранських ракет.

Про це повідомляє агентство Tasnim.

«Кожен повинен знати, що всі американські бази та їх судна, що знаходяться на відстані до 2 тис. км, знаходяться в зоні досяжності наших ракет», - заявив Хаджізаде.

Він додав, що країна постійно готується до повномасштабної війни. Крім того, за словами генерала, після того як Іран збив американський безпілотник над Перською затокою, іранські ракети були націлені на бази США аль-Удейд (Катар), аз-Зафра (ОАЕ) і один американський корабель в Оманській затоці.

«Ми вдаримо по цим цілям у випадку реакції з боку США», - заявив Хаджізаде.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 14 вересня 2019 року, безпілотники завдали ударів по об’єктах саудівської компанії Saudi Aramco, викликавши пожежі. Відповідальність за напад взяли діючі в Ємені повстанці-хусити.

Глава Держдепу США Майк Помпео звинуватив Іран в атаці на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.

У Саудівській Аравії вдвічі скоротився видобуток нафти після атаки безпілотників на заводи національної нафтової компанії королівства – Saudi Aramco.

Сенатор-республіканець зі Сполучених Штатів Ліндсі Грем вважає, що Білому домові слід підготуватися до нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, якщо він не припинить провокаційну діяльність, зокрема, нарощуватиме збагачення урану.

Джерело: РБК-Україна