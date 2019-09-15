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    У світі

    Американський сенатор пропонує бомбардувати нафтові потужності Ірану

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    <p>Сенатор-республіканець Ліндсі Грем</p> - Американський сенатор пропонує бомбардувати нафтові потужності Ірану

    Сенатор-республіканець Ліндсі Грем

    Хусити завдали удари по НПЗ Саудівської Аравії саме за іранської підтримки – Грем

    Сенатор-республіканець зі Сполучених Штатів Ліндсі Грем вважає, що Білому домові слід підготуватися до нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, якщо він не припинить провокаційну діяльність, зокрема, нарощуватиме збагачення урану.

    Про це він написав у себе в Twitter.

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    «Настав час, коли США повинні викласти на стіл план атак на нафтові потужності Ірану, якщо він продовжить провокації або буде нарощувати збагачення урану», – наголосив парламентарій.

    На його думку, Іран не припинить вести себе так доти, доки «наслідки не стануть для нього більш реальними, такими, як напад на його нафтопереробні заводи, це зломить режиму хребет».

    Грем додав, що єменські повстанці-хусити завдали з використанням безпілотників удари по НПЗ Саудівської Аравії саме за іранської підтримки.

    «Це є ще одним прикладом того, як Іран сіє хаос на Близькому Сході. Він не зацікавлений в мирі, він прагне до володіння ядерною зброєю і домінування в регіоні», – написав сенатор.

    Нагадаємо, в ніч на суботу, 14 вересня 2019 року, безпілотники завдали ударів по об’єктах саудівської компанії Saudi Aramco, викликавши пожежі. Відповідальність за напад взяли діючі в Ємені повстанці-хусити.

    У Саудівській Аравії вдвічі скоротився видобуток нафти після атаки безпілотників на заводи національної нафтової компанії королівства – Saudi Aramco.

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