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Іран за сприяння Росії запустить два супутники

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Іран за сприяння Росії запустить два супутники
Іранські наукові компанії зібрали супутники «Ковсар» та «Ходход»
фото ілюстративне

Іранські супутники мають бути виведені на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі

Наприкінці 2023 року Іран має намір за сприяння Росії вивести на орбіту два супутники власної розробки. Про це пише Сіньхуа.

«Ковсар» та «Ходход», зібрані об’єднанням іранських наукових компаній, мають бути виведені на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі іноземним транспортним засобом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередня планова дата запуску, якому має посприяти Росія, – грудень цього року.

«Ковсар – супутник спостереження із роздільною здатністю 3,5 метри на піксель, який можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Термін служби супутника на орбіті - два роки. Супутник «Ходход» має використання у галузі Інтернету речей, а також агропромисловості, транспорту та кризового менеджменту», – пише Сіньхуа.

Контракт на запуск обох супутників вже укладено.

До слова, Росія вже найближчим часом може надати Ірану винищувачі. Це є останньою ознакою щораз більшої оборонної співпраці між Москвою та Тегераном.

У листопаді 2022 року Іран відправив Росії артилерійські та танкові снаряди для війни в Україні. РФ і надалі планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати більше військової техніки.

Теги: Іран космос росія

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