Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції

Французький президент наголосив, що на своїй посаді продовжить «забезпечувати стабільність» в країні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки, щоб забезпечити стабільність у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки на тлі політичної кризи, з якою останнім часом стикається Франція. «Ніколи не забувайте, що мандат, наданий французьким народом, полягає в тому, щоб служити, служити і служити, давати відповіді на питання звичайних французів і робити все можливе для незалежності Франції», – зазначив він.

Макрон додав, що на своїй посаді він продовжить «забезпечувати стабільність». «Я забезпечую безперервність і стабільність та продовжу це робити. Не забувайте, що президентський мандат означає – служити, служити та ще раз служити», – каже французький лідер.

Раніше бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу 104 лівих депутатів щодо імпічменту президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, у Франції оголошено склад нового уряду. Себастьян Лекорню, який минулого тижня був знову призначений прем'єр-міністром після попереднього терміну, що тривав лише 27 днів, пообіцяв сформувати кабінет «оновлення та різноманітності», але залишив на більшості ключових посад своїх попередніх кандидатів.

Поки що невідомо, чи задовольнить новий кабінет Лекорню опонентів. Ліва партія «Нескорена Франція» (LFI) заявила, що в понеділок подасть вотум недовіри, як і ультраправа партія «Національне об'єднання», що означає, що новий уряд до кінця тижня зіткнеться з напруженим голосуванням.