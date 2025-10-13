Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції
Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки
фото: AP

Французький президент наголосив, що на своїй посаді продовжить «забезпечувати стабільність» в країні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки, щоб забезпечити стабільність у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки на тлі політичної кризи, з якою останнім часом стикається Франція. «Ніколи не забувайте, що мандат, наданий французьким народом, полягає в тому, щоб служити, служити і служити, давати відповіді на питання звичайних французів і робити все можливе для незалежності Франції», – зазначив він.

Макрон додав, що на своїй посаді він продовжить «забезпечувати стабільність». «Я забезпечую безперервність і стабільність та продовжу це робити. Не забувайте, що президентський мандат означає – служити, служити та ще раз служити», – каже французький лідер.

Раніше бюро Національної асамблеї Франції відхилило ініціативу 104 лівих депутатів щодо імпічменту президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, у Франції оголошено склад нового уряду. Себастьян Лекорню, який минулого тижня був знову призначений прем'єр-міністром після попереднього терміну, що тривав лише 27 днів, пообіцяв сформувати кабінет «оновлення та різноманітності», але залишив на більшості ключових посад своїх попередніх кандидатів.

Поки що невідомо, чи задовольнить новий кабінет Лекорню опонентів. Ліва партія «Нескорена Франція» (LFI) заявила, що в понеділок подасть вотум недовіри, як і ультраправа партія «Національне об'єднання», що означає, що новий уряд до кінця тижня зіткнеться з напруженим голосуванням.

Читайте також:

Теги: Франція Еммануель Макрон відставка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
Вчора, 21:48
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Вчора, 03:39
Ле Мер пояснив відставку тим, що його призначення спричинило реакцію, яка заважала роботі держустанов
Міністр оборони Франції, який пробув на посаді лише день, подав у відставку
7 жовтня, 07:36
Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини
Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
5 жовтня, 04:30
Танкер Boracay стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції
Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії
1 жовтня, 20:29
Частина розтрощеного літака
У Франції поновили справу катастрофи рейсу AF447, яка забрала понад 200 життів
29 вересня, 04:29
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
27 вересня, 13:53
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Ізраїль готує кілька варіантів дій на випадок видання Палестини Францією
Ізраїль готує жорстку відповідь на ініціативу Макрона
19 вересня, 10:46

Політика

Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції
Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції
Трамп розказав, як він сварив Віткоффа за довгі розмови з Путіним
Трамп розказав, як він сварив Віткоффа за довгі розмови з Путіним
У Росії почалась травля Кадирова після конфлікту з впливовим силовиком
У Росії почалась травля Кадирова після конфлікту з впливовим силовиком
Розвідка викрила десятки російських підприємств, які уникнули санкції
Розвідка викрила десятки російських підприємств, які уникнули санкції
ЄС виділяє €10 млн на створення Спецтрибуналу для РФ
ЄС виділяє €10 млн на створення Спецтрибуналу для РФ
Трамп прилетів до Ізраїлю
Трамп прилетів до Ізраїлю

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua