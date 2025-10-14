Шпигуни з РФ, Китаю та Ірану націлилися на британських політиків: МІ5 б’є на сполох

MI5 попередила політиків і політичних співробітників, щоб вони були обережними щодо так званих «суб'єктів загрози»

Служба безпеки заявила, що іноземні суб'єкти можуть використовувати різні методи, від нечесних онлайн-підходів до хакерських атак і кібератак, щоб вербувати агентів і отримувати інформацію

Британська служба внутрішньої безпеки MI5 попередила політиків та їхніх співробітників, що вони є мішенню шпигунів з Китаю, Росії та Ірану, які намагаються підірвати британську демократію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Попередження, яке з'явилося після провалу шпигунської справи, що поставила під сумнів дії прем'єр-міністра Кіра Стармера в галузі національної безпеки, міститься в нових рекомендаціях, опублікованих для осіб, які працюють у британській політиці, щодо протидії «шпигунству та іноземному втручанню».

«Велика Британія є об'єктом довгострокового стратегічного іноземного втручання та шпигунства з боку елементів російської, китайської та іранської держав, які різними способами прагнуть просувати свої економічні та стратегічні інтереси та завдавати шкоди нашим демократичним інститутам», – йдеться в рекомендаціях.

Документ з'явився лише через кілька тижнів після гучної справи про шпигунство, в якій двох чоловіків звинуватили у шпигунстві на користь Китаю, що викликало критику дій уряду у цій справі та більш широкої політики Стармера щодо Пекіна, з яким він прагнув поліпшити дипломатичні відносини з моменту вступу на посаду минулого року.

Окремо, Натан Гілл – колишній валлійський лідер популістської правої партії «Реформа Великобританії» Найджела Фаража – минулого місяця визнав себе винним у отриманні хабарів в обмін на заяви на користь Росії. У рідкісному публічному виступі в понеділок MI5 попередила політиків і політичних співробітників, щоб вони були обережними щодо так званих «суб'єктів загрози», які намагаються витягнути з них інформацію, налагодити з ними довгострокові та глибокі стосунки або шантажувати їх.

Служба безпеки заявила, що іноземні суб'єкти можуть використовувати різні методи, від нечесних онлайн-підходів до хакерських атак і кібератак, щоб вербувати агентів і отримувати інформацію.

Згідно з рекомендаціями, іноземні держави можуть використовувати фінансові пожертви політикам, які нібито надходять від громадян Великобританії, або опосередковано надавати кошти на проєкти в їхньому регіоні з метою вплинути на їхні рішення. MI5 закликав політиків «стежити за дивними соціальними взаємодіями» і бути обережними щодо «відкритих лестощів», а також проводити ретельну перевірку нових контактів, захищати свою цифрову інформацію та посилювати свою безпеку за кордоном.

До слова, британця Говарда Філліпса суд визнав винним у спробі співпраці з російською розвідкою. Суд встановив, що чоловік надавав особисту інформацію про політиків і виконував шпигунські завдання, не підозрюючи, що «російські агенти» були офіцерами британської контррозвідки.