У Франції оголошено склад нового уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Франції оголошено склад нового уряду
Перепризначено прем'єр-міністром Франції Себастьяна Лекорню
фото: reuters

Лекорню знову призначив Ролана Лескура, близького соратника президента Еммануеля Макрона, міністром фінансів

У неділю французьке президентство оголосило новий склад кабінету перепризначеного прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, в якому більшість високих посад залишилися без змін, в той час, як опоненти вимагають політичних змін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Лекорню, який минулого тижня був знову призначений прем'єр-міністром після попереднього терміну, що тривав лише 27 днів, пообіцяв сформувати кабінет «оновлення та різноманітності», але залишив на більшості ключових посад своїх попередніх кандидатів.

Поки що невідомо, чи задовольнить новий кабінет Лекорню опонентів. Ліва партія «Нескорена Франція» (LFI) заявила, що в понеділок подасть вотум недовіри, як і ультраправа партія «Національне об'єднання», що означає, що новий уряд до кінця тижня зіткнеться з напруженим голосуванням.

Тим часом соціалісти, підтримка яких майже напевно знадобиться уряду, щоб вистояти в такому голосуванні, залишають свої варіанти відкритими.

Лекорню знову призначив Ролана Лескура, близького соратника президента Еммануеля Макрона, міністром фінансів. Найближчими днями уряд повинен офіційно представити бюджет.

Також Лекорню залишив на своїх посадах міністра закордонних справ Жана-Ноеля Барро та міністра юстиції Жеральда Дарманіна. Найбільш помітною зміною у складі міністрів стало призначення на посаду міністра внутрішніх справ Лорана Нунеза, глави паризької поліції, який замінив Бруно Ретайло, лідера консервативної Республіканської партії, що має власні президентські амбіції.

Колишня прем'єр-міністрка Елізабет Борн втратила посаду міністра освіти, яку зайняв державний службовець Едуард Жеффрей. Катрін Вотрен, ветеранка правоцентристської партії, замінила Лекорню на посаді міністра оборони.

Раніше бюро Національної асамблеї Франції у середу відхилило ініціативу 104 лівих депутатів щодо імпічменту президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, 6 жовтня премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. Тоді на посаді прем'єра він пробув 27 днів. Згодом міністр оборони Франції Бруно Ле Мер, який пробув на посаді один день, подав у відставку.

Теги: Франція уряд

