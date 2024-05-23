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Ірландська криза: ЗМІ розповіли, чому українські біженці досі вимушені жити у наметах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірландська криза: ЗМІ розповіли, чому українські біженці досі вимушені жити у наметах
Частина українців постійно живуть у наметах у Ірландії
фото із відкритих джерел

Deutsche Welle: Уряд Ірландії стикається з серйозними труднощами у вирішенні проблеми розміщення біженців

В Ірландії, країні з багатою історичною спадщиною, наростає житлова криза, що посилюється припливом біженців з України. У Дубліні, де старовинні будинки є сусідами сучасних офісів міжнародних корпорацій, кількість безпритульних досягла 1 780 осіб станом на 14 травня. Серед тих, хто змушений мешкати у наметах та тимчасових укриттях, значна частка припадає на українців, які втекли від війни на батьківщині. Про це пише Deutsche Welle.

Уряд Ірландії стикається з серйозними труднощами у вирішенні проблеми розміщення біженців, незважаючи на чинні в Євросоюзі норми, які дозволяють українцям просити притулок без попередньої реєстрації. У світлі гострої нестачі житла було оголошено про плани будівництва 250 тис. нових квартир до 2030 року, проте ці заходи поки не принесли відчутного полегшення.

На початку року ситуація навколо Офісу міжнародного захисту, де опрацьовуються заявки на надання притулку, загострилася до створення справжнього наметового містечка. Після тимчасового розселення 285 чоловіків у січні нові намети знову почали з'являтися на вулицях міста. Також країна зазнає зростання антиміграційних настроїв.

За даними опитування, проведеного The Irish Times, 63% жителів Ірландії підтримують ідею посилення імміграційної політики. Наприкінці минулого року в Дубліні сталися заворушення, пов'язані з антиміграційними демонстраціями, а деякі об'єкти, призначені для розміщення біженців, підпали.

2024 року очікується до 20 тис. заявок на притулок, що посилює тиск на соціальні та житлові ресурси країни. Ірландія, намагаючись впоратися з масштабами міграційної кризи, постає перед складним вибором між гуманітарними зобов'язаннями та лімітованими можливостями внутрішньої інфраструктури.

Раніше стало відомо, що Ірландія розгляне можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, зокрема прибулих з України, з метою привести систему у відповідність до інших європейських країн. 

Раніше Ірландія скоротила допомогу українським біженцям, які користуються державним житлом та прибули після середини березня цього року, до 38,80 євро ($41,84) на тиждень з 220 євро та встановила 90-денний ліміт на строки, протягом яких вони можуть залишатися в державному житлі. Зміни не торкнулися 70 тис. українців, які вже перебувають у тій чи іншій формі державного житла.

Читайте також: Ірландія знову хоче змінити підтримку українських біженців
Теги: Ірландія криза українці притулок біженці

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