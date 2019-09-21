Вселенная безгранична: лучшие астрономические фото 2019 года



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boredpanda.com

Королевская обсерватория в Гринвиче обнародовала шорт-лист конкурса Astronomy Photographer of the Year

Астрофотография, вероятно, одним из самых сложных и специализированных видов фотографии. Но если постараться, у вас получится сделать удивительный снимок, который позволит увидеть мир под другом углом. Кроме того, можно попытать свои силы и получить награду.

Ежегодно королевская обсерватория Гринвич проводит конкурс «Астрономический фотограф года». В этом году приняли участие 4602 участников из 90 разных стран мира.

12 сентября будут объявлены победители ежегодного конкурса Astronomy Photographer of the Year. Участники из 90 стран прислали 4600 фотографий, что стало рекордным числом для конкурса. Жюри выбрало лучшие и показало шорт-лист фотопремии.

Снимки фотографов представлены в 8 тематических категориях: «Полярное сияние», «Галактики», «Наша Луна», «Наше Солнце», «Люди и космос», «Планеты, кометы и астероиды», «Картины неба», «Звезды и туманности».

Джерело: boredpanda.com