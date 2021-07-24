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    Ісландія посилила карантин через зростання кількості заражень

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    Різкий стрибок заражень зареєстрували в останні кілька днів - Ісландія посилила карантин через зростання кількості заражень

    Різкий стрибок заражень зареєстрували в останні кілька днів

    Фото з відкритих джерел

    Суворіші карантинні обмеження будуть діяти попередньо до 13 серпня

    Ісландія з опівночі 24 липня запровадила суворіші карантинні обмеження для стримування епідемії коронавірусу після того, як в країні почала зростати кількість заражень. Про це повідомляє видання RÚV.

    Обмеження будуть діяти попередньо до 13 серпня. В Міністерстві охорони здоров’я заявили, що сподіваються за допомогою таких заходів уникнути подальшого погіршення ситуації.

    Масові зібрання обмежуються участю до 200 осіб, за винятком дітей віком до 6 років, і в людних місцях вимагається дотримуватися дистанції принаймні 1 метр.

    Повертається масковий режим всередині приміщень, а також надворі, якщо скупченість людей не дозволяє тримати безпечну дистанцію. Вимога маски не поширюється на малих дітей.

    Встановлюються обмеження на кількість людей, які одночасно можуть перебувати у магазинах.

    Спортзали, басейни, музеї повинні будуть приймати відвідувачів не більш ніж на 75% своєї місткості та проводити дезінфекцію поверхонь.

    Спортивні змагання дозволені за участі до 100 осіб, та до 200, якщо передбачені фіксовані місця, і без роботи точок продажу їжі.

    Репетиції і концерти дозволені за участі до 100 осіб, і лише з фіксованими сидячими місцями. Кінотеатри можуть приймати у залах не більше 200 осіб, таке ж обмеження встановлюється для релігійних зібрань. Під час перерв не дозволено продавати їжу та напої.

    Ресторанам і розважальним закладам дозволено працювати не довше ніж до 23:00, з остаточним закриттям опівночі, та приймати заходи за участі не більше 100 осіб. При цьому вимагається реєструвати контакти клієнтів.

    Окремий набір правил розробили також для численних кемпінгів.

    Різкий стрибок заражень зареєстрували в останні кілька днів – після поодиноких випадків протягом червня-липня, кількість заражень зросла до близько сотні та одного разу – понад сотні за добу. Це найбільший спалах з жовтня 2020 року.

    Населення Ісландії – близько 357 тисяч осіб.
    Показники вакцинації від коронавірусу в Ісландії одні з найвищих у Європі: повністю щеплені 82,6% дорослого населення.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 23 липня, зробили 152675 щеплень від коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії зроблено понад чотири мільйони щеплень.

    Теги: Ісландія карантин населення коронавірус
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    Ісландія посилила карантин через зростання кількості заражень