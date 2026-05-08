Лід почав танути? Мелоні зустрілася з Рубіо після напруження зі США

Єгор Голівець
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та держсекретар США Марко Рубіо
фото: Reuters

Війна в Ірані та суперечки навколо політики Трампа загострили відносини між Римом і Вашингтоном

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела у Римі зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Переговори відбулися на тлі помітного напруження у відносинах між урядом Італії та адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Як зазначає агентство, ключовою причиною суперечностей стала війна в Ірані. Вона поставила Мелоні перед необхідністю балансувати між підтримкою Вашингтона та критичним ставленням італійського суспільства до воєнних дій на Близькому Сході.

Крім того, конфлікт уже почав створювати економічні проблеми для Італії. Очікується, що під час переговорів сторони обговорили ситуацію у Перській затоці, війну Росії проти України, американські мита на європейські товари, а також політику США щодо Куби.

Перед зустріччю з Мелоні держсекретар США провів переговори з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Після перемовин Таяні заявив, що зустріч пройшла позитивно. «Я переконаний, що Європа потребує Америки, Італія потребує Америки, але й Сполучені Штати також потребують Європи та Італії», – заявив глава італійського МЗС.

Марко Рубіо перебуває в Італії з дводенним візитом. Однією з його цілей є спроба покращити відносини Вашингтона з Папою Римським Левом XIV після різкої критики понтифіка з боку Трампа. Також адміністрація США намагається переконати Рим активніше підтримати політику Вашингтона та Ізраїлю у війні проти Ірану.

Раніше понтифік називав «неприйнятними» заяви Трампа щодо Ірану, а також критикував риторику про можливе знищення іранської цивілізації. У відповідь президент США неодноразово публічно атакував главу Католицької церкви.

Зокрема, Трамп заявляв, що Папа Римський нібито демонструє занадто м’яку позицію щодо ядерної програми Тегерана. У відповідь у Ватикані наголошували, що Святий престол виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів та недопущення масштабної ескалації на Близькому Сході.

Також раніше Трамп називав понтифіка «слабким у боротьбі зі злочинністю» та «жахливим у зовнішній політиці». На тлі цього державний секретар США Марко Рубіо цього тижня прибув до Рима для переговорів із Папою Римським. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході та відносини між США і Ватиканом.

